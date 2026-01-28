O mercado de streaming no Brasil ganhou um novo líder. A plataforma Prime Video, da Amazon, assumiu o posto de serviço mais acessado do país, deixando a Netflix em segundo lugar e reforçando um cenário de disputa cada vez mais equilibrada entre as principais empresas do setor.

O levantamento foi divulgado pelo JustWatch, guia internacional de streamings, e considera o engajamento real de usuários brasileiros ao longo de 2025. De acordo com os dados, o Prime Video alcançou 21% de participação no interesse do público, enquanto a Netflix aparece logo atrás, com 19%. O Disney+, por sua vez, encostou na vice-liderança, somando 18%.

VEJA MAIS:

Concorrência mais acirrada entre plataformas