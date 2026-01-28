28 de janeiro de 2026
O mercado de streaming no Brasil ganhou um novo líder. A plataforma Prime Video, da Amazon, assumiu o posto de serviço mais acessado do país, deixando a Netflix em segundo lugar e reforçando um cenário de disputa cada vez mais equilibrada entre as principais empresas do setor.

O levantamento foi divulgado pelo JustWatch, guia internacional de streamings, e considera o engajamento real de usuários brasileiros ao longo de 2025. De acordo com os dados, o Prime Video alcançou 21% de participação no interesse do público, enquanto a Netflix aparece logo atrás, com 19%. O Disney+, por sua vez, encostou na vice-liderança, somando 18%.

Concorrência mais acirrada entre plataformas

Os números indicam uma mudança relevante no comportamento do público. Enquanto o Prime Video manteve desempenho estável ao longo do período analisado, a Netflix apresentou uma queda gradual de engajamento, reflexo do aumento da concorrência e da maior diversidade de catálogos disponíveis no país.

Já o Disney+ consolidou seu crescimento e se aproximou das duas primeiras posições, mostrando força em um mercado historicamente dominado por poucas plataformas.

Como os dados são calculados

As informações têm como base a análise de mais de 5 milhões de usuários mensais da JustWatch no Brasil. A metodologia leva em conta interações realizadas tanto no site quanto nos aplicativos da plataforma, disponíveis para TV, celular e outros dispositivos.

Entre as ações consideradas estão cliques em serviços de streaming, inclusão de filmes e séries na watchlist e marcações de títulos como “assistidos”. O cálculo compara essas interações entre todos os serviços de streaming por assinatura (SVOD), gerando a participação proporcional de cada plataforma.

O período analisado compreende de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Produções nacionais e sucessos impulsionam liderança

Parte do destaque do Prime Video em 2025 está ligada ao desempenho de produções específicas. A série Tremembé, que retrata o cotidiano de criminosos famosos na penitenciária paulista, chamou a atenção do público brasileiro e teve forte impacto no engajamento da plataforma.

Além disso, títulos como Fallout e All Her Fault ajudaram a ampliar a base de usuários e reforçaram a presença do serviço da Amazon no país.

Ranking dos streamings mais acessados no Brasil

Segundo o levantamento, a divisão de interesse entre as plataformas ficou da seguinte forma:

  • Prime Video – 21%
  • Netflix – 19%
  • Disney+ – 18%
  • HBO Max – 11%
  • Apple TV+ – 9%
  • Globoplay – 8%
  • Paramount+ – 7%
  • MUBI – 3%
  • Outros – 4%

O cenário aponta para um mercado cada vez mais fragmentado, no qual conteúdo, estratégia e engajamento do público se tornam decisivos para a liderança.

