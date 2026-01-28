A Polícia Civil de Santa Catarina apura se os adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do cão comunitário Orelha também participaram de uma tentativa de afogamento de outro cachorro na Praia Brava, em Florianópolis. O caso, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, trouxe à tona novos relatos de violência contra animais em uma das regiões mais valorizadas da capital.

Durante o avanço das investigações, a polícia tomou conhecimento de um segundo episódio envolvendo o grupo. O cachorro conhecido como Caramelo, que costumava circular pela praia ao lado de Orelha, teria sido levado até o mar pelos adolescentes. Segundo informações divulgadas pelo delegado-geral da Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, o animal conseguiu escapar da agressão e, após o ocorrido, foi acolhido por uma família e adotado.

Operação mira suspeitos e responsáveis legais