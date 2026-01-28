A mudança também será aplicada nas lojas do Paulistão Atacadista localizadas em Santa Bárbara d’Oeste e Mogi Guaçu. Nesta última cidade, a unidade tem inauguração programada para o próximo mês.

O Grupo Savegnago informou nesta segunda-feira (26) que irá expandir o modelo de escala 5×2, composto por cinco dias de trabalho e dois de folga, para todas as unidades da rede. A implantação do novo formato está prevista para começar em fevereiro.

Segundo o grupo, a decisão foi tomada após os resultados obtidos em um projeto-piloto realizado na loja de Indaiatuba, inaugurada em novembro de 2025. A empresa informou que a experiência serviu como referência para a ampliação do modelo em outras unidades.

Em janeiro deste ano, a escala 5×2 já havia sido implementada nas lojas do Savegnago em Campinas, Sumaré e Hortolândia, além das unidades do Paulistão Atacadista em Barretos, Sertãozinho e Franca.

De acordo com a empresa, o novo formato representa uma alternativa à escala 6×1, tradicional no setor varejista. A mudança não altera a carga horária semanal prevista na legislação trabalhista.