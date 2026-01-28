28 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FIM DO 6X1

Savegnago de Piracicaba adotará escala 5x2 de trabalho; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A implantação do novo formato está prevista para começar em fevereiro
A implantação do novo formato está prevista para começar em fevereiro

O Grupo Savegnago informou nesta segunda-feira (26) que irá expandir o modelo de escala 5×2, composto por cinco dias de trabalho e dois de folga, para todas as unidades da rede. A implantação do novo formato está prevista para começar em fevereiro.

Saiba Mais:

A mudança também será aplicada nas lojas do Paulistão Atacadista localizadas em Santa Bárbara d’Oeste e Mogi Guaçu. Nesta última cidade, a unidade tem inauguração programada para o próximo mês.

Segundo o grupo, a decisão foi tomada após os resultados obtidos em um projeto-piloto realizado na loja de Indaiatuba, inaugurada em novembro de 2025. A empresa informou que a experiência serviu como referência para a ampliação do modelo em outras unidades.

Em janeiro deste ano, a escala 5×2 já havia sido implementada nas lojas do Savegnago em Campinas, Sumaré e Hortolândia, além das unidades do Paulistão Atacadista em Barretos, Sertãozinho e Franca.

De acordo com a empresa, o novo formato representa uma alternativa à escala 6×1, tradicional no setor varejista. A mudança não altera a carga horária semanal prevista na legislação trabalhista.

Com a adoção da escala 5×2, a jornada semanal permanece em 44 horas, distribuídas em cinco dias de trabalho. Nesse modelo, os colaboradores cumprem jornadas diárias de 8h48, substituindo as 7h20 praticadas no sistema anterior.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários