A interrupção temporária de serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pegou muitos segurados de surpresa nesta semana. Desde a noite de terça-feira (27), plataformas digitais e atendimentos presenciais da autarquia estão indisponíveis e só devem ser normalizados a partir de sábado (31).

A paralisação ocorre por causa de uma manutenção programada nos sistemas, segundo informou a Dataprev, empresa responsável pela área de tecnologia da Previdência Social.

Quais serviços estão indisponíveis