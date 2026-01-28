28 de janeiro de 2026
EM MANUTENÇÃO

Fora do ar: VEJA até quando serviços do INSS ficarão inativos

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação INSS

A interrupção temporária de serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pegou muitos segurados de surpresa nesta semana. Desde a noite de terça-feira (27), plataformas digitais e atendimentos presenciais da autarquia estão indisponíveis e só devem ser normalizados a partir de sábado (31).

A paralisação ocorre por causa de uma manutenção programada nos sistemas, segundo informou a Dataprev, empresa responsável pela área de tecnologia da Previdência Social.

VEJA MAIS:

Quais serviços estão indisponíveis

Durante o período de atualização, ficam fora do ar:

  • o site e o aplicativo Meu INSS;
  • a Central Telefônica 135;
  • o atendimento presencial nas agências do INSS.

A suspensão atinge todo o país e impede a realização de serviços como agendamentos, consultas de benefícios e solicitações administrativas.

Motivo da paralisação

De acordo com a Dataprev, a interrupção faz parte de um processo de modernização da infraestrutura tecnológica. A empresa destaca que a medida busca tornar os sistemas mais estáveis, seguros e preparados para futuras atualizações.

Ainda segundo a estatal, os trabalhos incluem a migração de dados para uma plataforma mais moderna, capaz de ampliar a capacidade operacional e a sustentabilidade das soluções digitais do INSS.

Sem relação com falhas ou vazamentos

A Dataprev reforçou que a indisponibilidade não está ligada a vazamentos de informações, falhas de segurança ou inconsistências cadastrais. A paralisação, segundo a empresa, foi planejada justamente para evitar problemas futuros e garantir maior confiabilidade aos serviços.

Medidas para reduzir impactos

Para amenizar os transtornos aos segurados, o INSS informou que antecipou atendimentos previstos entre os dias 28 e 30 de janeiro, realizando mutirões antes da suspensão completa dos sistemas.

A orientação é que os usuários aguardem a normalização dos serviços para novas solicitações, já que não há canais alternativos disponíveis durante o período de manutenção.

