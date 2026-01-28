Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo passa a ser uma experiência bem diferente a partir de 2026. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) implementou mudanças profundas no exame prático, que vão além do fim da baliza tradicional e alteram a forma como os candidatos são avaliados durante a prova.

As novas regras já estão em vigor em todo o estado e seguem a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada no final de 2025. O objetivo é tornar o exame mais próximo da realidade do trânsito e reduzir etapas consideradas excessivamente técnicas.

Prova prática passa a focar a condução real