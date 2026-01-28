Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo passa a ser uma experiência bem diferente a partir de 2026. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) implementou mudanças profundas no exame prático, que vão além do fim da baliza tradicional e alteram a forma como os candidatos são avaliados durante a prova.
As novas regras já estão em vigor em todo o estado e seguem a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada no final de 2025. O objetivo é tornar o exame mais próximo da realidade do trânsito e reduzir etapas consideradas excessivamente técnicas.
VEJA MAIS:
- Detran-SP acaba com baliza e libera carro automático no exame
- Tirar a CNH em SP fica mais barato e rápido; VEJA as mudanças
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Prova prática passa a focar a condução real
O modelo antigo, concentrado em manobras dentro de um circuito fechado, dá lugar a uma avaliação mais ampla da condução em vias públicas. Agora, o candidato é analisado principalmente pela capacidade de circular com segurança, respeitar regras de trânsito e interagir corretamente com o ambiente urbano.
Durante o trajeto, o examinador observa aspectos como:
- obediência à sinalização vertical e horizontal;
- conversões e mudanças de faixa;
- atenção a pedestres, ciclistas e outros veículos;
- controle do veículo em situações cotidianas.
A intenção é verificar se o futuro motorista está preparado para dirigir fora do ambiente controlado da prova.
Baliza tradicional deixa de existir
Uma das mudanças mais simbólicas é a retirada da baliza entre estacas plásticas, utilizada há décadas no exame prático. A manobra, considerada por muitos candidatos como o maior fator de reprovação, foi oficialmente eliminada no estado de São Paulo.
Apesar disso, estacionar continua fazendo parte da avaliação. A diferença é que o candidato poderá ser solicitado a estacionar em uma vaga real, junto ao meio-fio, durante o percurso da prova, simulando situações comuns do dia a dia.
Uso de carro automático é liberado
Outra alteração relevante é a liberação do uso de veículos com câmbio automático no exame prático. Antes restrita a pessoas com deficiência ou necessidades específicas, a opção passa a valer para qualquer candidato, seja na primeira habilitação ou em outros processos.
A medida acompanha a mudança no perfil da frota brasileira, cada vez mais composta por veículos automáticos, e amplia as possibilidades para quem não pretende dirigir carros com câmbio manual.
O que muda na prática para o candidato
Com as novas regras, o exame prático passa a funcionar de forma diferente do modelo anterior. Entre os principais pontos estão:
- estacionamento realizado em situação real, e não mais entre estacas;
- possibilidade de escolher entre carro manual ou automático;
- avaliação baseada na circulação em vias públicas;
- foco maior em segurança e tomada de decisões;
- flexibilização no processo de aprendizagem, com possibilidade de instrutor particular.
As mudanças já estão sendo aplicadas em mais de 500 locais de prova em São Paulo.
Impacto no custo da CNH
A reformulação também pode refletir no bolso do candidato. A flexibilização das exigências e a possibilidade de aprender a dirigir fora do modelo tradicional de autoescola tendem a reduzir o custo total do processo.
Segundo o Contran, a expectativa é diminuir reprovações causadas por nervosismo excessivo e tornar a obtenção da CNH mais acessível, sem comprometer a segurança no trânsito.
Mudança pode se espalhar pelo país
Além de São Paulo, outros estados já adotaram o fim da baliza demarcada, como Amazonas, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul. O Distrito Federal utiliza um modelo semelhante desde 2004. A tendência é que mais Detrans estaduais confirmem a adesão às novas diretrizes nos próximos meses.
Para informações oficiais e atualizadas, o Detran-SP orienta que os candidatos acompanhem os canais institucionais e o portal da CNH Paulista.