Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo passou a exigir menos tempo e menos dinheiro. Desde janeiro, o Detran-SP colocou em prática um novo modelo de habilitação, alinhado às diretrizes do Contran, que simplifica etapas, reduz custos e amplia as opções para os candidatos.
As alterações fazem parte de um processo de modernização que já vinha sendo estruturado no estado e ganhou ritmo acelerado após a publicação da norma federal, em dezembro.
Taxas menores aliviam o bolso do candidato
Entre as mudanças mais sentidas está a redução no valor dos exames obrigatórios. Os testes médico e psicotécnico agora têm preço máximo fixado em R$ 90 cada, desde que realizados em clínicas credenciadas.
Na prática, a medida representa uma diminuição significativa nos custos: cerca de 30% no exame médico e até 40% no psicotécnico, em comparação aos valores cobrados anteriormente.
Exame teórico mais curto e com novo formato
Outra novidade é o exame teórico, que passou por uma reformulação. A prova agora tem duração de uma hora e exige o acerto de 20 questões para aprovação — antes, eram necessários 21 pontos.
A mudança acompanha a implantação do curso teórico on-line, que permite maior flexibilidade ao candidato. São Paulo, inclusive, foi o primeiro estado do país a registrar um aprovado nesse novo formato, apenas três dias após a publicação da portaria nacional.
Desde o lançamento do sistema, mais de 14 mil solicitações de curso teórico já foram atualizadas no estado por meio do aplicativo CNH do Brasil.
Instrutores autônomos entram no processo
O novo modelo também abriu espaço para instrutores autônomos oferecerem aulas práticas de direção. O cadastro pode ser feito pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo de São Paulo, ampliando as possibilidades de escolha para quem está em processo de habilitação.
A medida busca aumentar a concorrência e, consequentemente, contribuir para a redução dos custos das aulas práticas.
CNH Paulista reúne orientações e serviços digitais
Para orientar quem está começando, o Detran-SP lançou uma página exclusiva da CNH Paulista. O portal reúne um guia completo com a ordem correta das etapas, explicações detalhadas de cada procedimento e links diretos para os serviços digitais.
Segundo o órgão, o sistema segue em constante atualização, com novos recursos previstos para os próximos meses, sempre com foco em agilidade, digitalização e menor impacto financeiro para a população paulista.