As alterações fazem parte de um processo de modernização que já vinha sendo estruturado no estado e ganhou ritmo acelerado após a publicação da norma federal, em dezembro.

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo passou a exigir menos tempo e menos dinheiro. Desde janeiro, o Detran-SP colocou em prática um novo modelo de habilitação, alinhado às diretrizes do Contran, que simplifica etapas, reduz custos e amplia as opções para os candidatos.

Entre as mudanças mais sentidas está a redução no valor dos exames obrigatórios. Os testes médico e psicotécnico agora têm preço máximo fixado em R$ 90 cada, desde que realizados em clínicas credenciadas.

Na prática, a medida representa uma diminuição significativa nos custos: cerca de 30% no exame médico e até 40% no psicotécnico, em comparação aos valores cobrados anteriormente.

Exame teórico mais curto e com novo formato

Outra novidade é o exame teórico, que passou por uma reformulação. A prova agora tem duração de uma hora e exige o acerto de 20 questões para aprovação — antes, eram necessários 21 pontos.