As alterações já estão em vigor e reposicionam o exame para um modelo mais alinhado à realidade do trânsito atual, com foco maior na condução em via pública.

A partir desta segunda-feira (26), quem vai prestar o exame prático para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo encontra um formato diferente de avaliação. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) promoveu mudanças que retiram a exigência da prova de baliza e autorizam a realização do teste com veículos de câmbio automático.

Com a nova diretriz, os candidatos não precisam mais executar a manobra de estacionamento em vaga demarcada durante a prova prática. A retirada da baliza elimina também penalidades específicas relacionadas a esse tipo de manobra, que figuravam entre os principais motivos de reprovação.

Segundo o Detran-SP, a mudança busca avaliar habilidades mais diretamente ligadas à segurança e ao comportamento do motorista no tráfego cotidiano.

Avaliação passa a focar na circulação

O exame continua sendo realizado em percurso urbano e mantém a observação de condutas essenciais para a direção segura. Entre os pontos analisados estão o respeito à sinalização, o uso correto das setas, as conversões, as paradas em locais permitidos e a atenção às normas de trânsito.