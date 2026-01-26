A partir desta segunda-feira (26), quem vai prestar o exame prático para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo encontra um formato diferente de avaliação. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) promoveu mudanças que retiram a exigência da prova de baliza e autorizam a realização do teste com veículos de câmbio automático.
As alterações já estão em vigor e reposicionam o exame para um modelo mais alinhado à realidade do trânsito atual, com foco maior na condução em via pública.
Baliza deixa de ser critério eliminatório
Com a nova diretriz, os candidatos não precisam mais executar a manobra de estacionamento em vaga demarcada durante a prova prática. A retirada da baliza elimina também penalidades específicas relacionadas a esse tipo de manobra, que figuravam entre os principais motivos de reprovação.
Segundo o Detran-SP, a mudança busca avaliar habilidades mais diretamente ligadas à segurança e ao comportamento do motorista no tráfego cotidiano.
Avaliação passa a focar na circulação
O exame continua sendo realizado em percurso urbano e mantém a observação de condutas essenciais para a direção segura. Entre os pontos analisados estão o respeito à sinalização, o uso correto das setas, as conversões, as paradas em locais permitidos e a atenção às normas de trânsito.
A proposta é concentrar a avaliação na capacidade do candidato de conduzir o veículo de forma responsável em situações reais.
Veículos automáticos estão liberados
Outra mudança que passa a valer a partir desta segunda-feira (26) é a permissão para que a prova seja feita com carros automáticos. A decisão considera o crescimento desse tipo de veículo na frota brasileira e acompanha flexibilizações adotadas em âmbito nacional no fim de 2025.
O objetivo, de acordo com o órgão, é modernizar o processo de habilitação sem reduzir os critérios de segurança.
Autoescolas já seguem novas orientações
As autoescolas do estado foram comunicadas oficialmente sobre as alterações e devem aplicar as novas regras imediatamente. As orientações atualizadas estão disponíveis no portal CNH Paulista, mantido pelo Detran-SP.