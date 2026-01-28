O suspeito demonstrou nervosismo ao ver as equipes da RPM e tentou se livrar das drogas, jogando os entorpecentes no chão e saindo em disparada. A fuga durou pouco. Ele foi alcançado e detido pelos policiais.

Um traficante acabou atrás das grades na tarde desta quarta-feira (27) no bairro Jardim Bartira, em Piracicaba, após ser flagrado pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina.

Pressionado, o homem confessou o tráfico e entregou o esconderijo: mais drogas estavam escondidas dentro da roda de um carro estacionado nas proximidades. A surpresa não parou por aí.

Em seguida, o suspeito revelou que guardava ainda mais entorpecentes em sua própria casa. Com apoio de outras viaturas, a PM foi até o endereço e encontrou novas porções.

No balanço final da apreensão, os policiais recolheram 41 eppendorfs de cocaína, 51 pedras de crack, 7 porções de maconha, 3,5 tabletes da droga, além de R$ 118 em dinheiro e um celular, usado, segundo a polícia, na venda dos entorpecentes.