NAS RUAS

PMs acusados de matar jovem baleado em Piracicaba são soltos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O jovem Gabriel Alves da Silva, de 22 anos, morreu baleado na cabeça.

  Uma decisão judicial caiu como uma bomba entre familiares e amigos de um jovem que morreu baleado em Piracicaba. A Justiça mandou soltar os policiais militares acusados de matar Gabriel Júnior Oliveira Alves da Silva, de apenas 22 anos, com um tiro na cabeça, durante uma abordagem policial.

O crime aconteceu em abril de 2025 e, mesmo com denúncias gravíssimas, os PMs agora respondem ao processo em liberdade.

Gabriel foi baleado na cabeça durante a ação policial e morreu. O caso chocou a cidade desde o primeiro dia. Para piorar, os policiais também são acusados de agredir a companheira do jovem, que estava grávida, e de pressionar e coagir pessoas ligadas ao caso durante as investigações. Mesmo assim, a prisão preventiva foi revogada após a defesa entrar com um pedido na Justiça.

De acordo com as informações, o Ministério Público  de São Paulo entrou com recurso no dia 18 de dezembro de 2025, pedindo que os PMs voltem imediatamente para a cadeia. O processo corre em segredo de Justiça, mas o recurso ainda está sendo analisado.

