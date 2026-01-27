O crime aconteceu em abril de 2025 e, mesmo com denúncias gravíssimas, os PMs agora respondem ao processo em liberdade.

Uma decisão judicial caiu como uma bomba entre familiares e amigos de um jovem que morreu baleado em Piracicaba. A Justiça mandou soltar os policiais militares acusados de matar Gabriel Júnior Oliveira Alves da Silva, de apenas 22 anos, com um tiro na cabeça, durante uma abordagem policial.

Gabriel foi baleado na cabeça durante a ação policial e morreu. O caso chocou a cidade desde o primeiro dia. Para piorar, os policiais também são acusados de agredir a companheira do jovem, que estava grávida, e de pressionar e coagir pessoas ligadas ao caso durante as investigações. Mesmo assim, a prisão preventiva foi revogada após a defesa entrar com um pedido na Justiça.

De acordo com as informações, o Ministério Público de São Paulo entrou com recurso no dia 18 de dezembro de 2025, pedindo que os PMs voltem imediatamente para a cadeia. O processo corre em segredo de Justiça, mas o recurso ainda está sendo analisado.