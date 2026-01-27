Segundo informações divulgadas pelo TechCrunch, a proposta ainda está em fase de testes e envolve diferentes formatos de pacotes premium, com foco em funcionalidades adicionais, especialmente nas áreas de produtividade, criação de conteúdo e inteligência artificial. Não há, até o momento, previsão oficial de lançamento.

WhatsApp, Instagram e Facebook podem estar prestes a entrar em uma fase inédita de monetização direta. A Meta, empresa controladora das três plataformas, estuda lançar planos de assinatura que dariam acesso a recursos avançados, sem eliminar o uso gratuito tradicional. A possível mudança reacendeu discussões globais sobre o futuro das redes sociais e o limite entre o que é essencial e o que passa a ser exclusivo para quem paga.

A Meta sinaliza que não pretende transformar suas plataformas em serviços pagos de forma generalizada. A ideia central é manter o acesso básico gratuito, como troca de mensagens, publicação de conteúdos e interação entre usuários, enquanto funcionalidades extras ficariam restritas a assinantes.

Na prática, isso criaria dois níveis de experiência: um aberto ao público em geral e outro ampliado, voltado a quem deseja ferramentas mais robustas. A estratégia busca preservar a base massiva de usuários, ao mesmo tempo em que abre uma nova fonte de receita além da publicidade.

Pacotes diferentes para cada aplicativo

Outro ponto relevante é que não haveria um modelo único de assinatura. Cada plataforma poderia receber pacotes próprios, adaptados ao perfil de uso. O Instagram, por exemplo, poderia priorizar ferramentas criativas e de edição, enquanto o WhatsApp teria foco em produtividade e organização de conversas. Já o Facebook poderia explorar recursos voltados a comunidades, páginas e gestão de grupos.