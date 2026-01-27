A possibilidade de aliviar o peso do Imposto de Renda sobre a renda de professores voltou ao centro do debate no Congresso Nacional. Em tramitação no Senado, um projeto de lei prevê isenção do tributo para profissionais da educação que recebem até R$ 10 mil por mês, desde que o valor seja proveniente exclusivamente da atividade docente.

A proposta (PL 5143/2025), de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), busca criar um incentivo financeiro direto para quem atua na educação básica e no ensino superior, tanto na rede pública quanto na privada. Para compensar a renúncia fiscal, o texto sugere o uso de recursos arrecadados com a tributação das apostas on-line, conhecidas como bets.

Salários abaixo da média internacional