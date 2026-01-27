As atividades têm início às 8h, no Hall de entrada do Edifício Central, com a recepção dos ingressantes e familiares, entrega de kits e crachás, além da arrecadação de donativos. Na sequência, das 8h30 às 10h, ocorre a Abertura Institucional, no Salão Nobre do Edifício Central, com a participação de dirigentes do campus e do Promotor Público de Justiça, que abordarão temas relevantes para a vida universitária.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza no domingo (22/02), a Recepção dos Ingressantes 2026, evento voltado ao acolhimento dos novos estudantes de graduação e de seus acompanhantes. A programação acontece das 8h às 13h, no campus da USP em Piracicaba.

Das 10h às 11h, os ingressantes participam de uma caminhada guiada pelo campus até o Ginásio de Esportes (SCPRAES). O encerramento da recepção acontece das 11h às 13h, com um café de integração, visita aos serviços da Esalq, conversa com as Coordenações de Cursos de Graduação (CoCs) e apresentação musical promovida pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária.

Durante o evento, será realizada uma campanha voluntária de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados à ONG Obra Amor de Maria. A entidade atende cerca de 150 pessoas em situação de rua em Piracicaba, por meio da entrega diária de refeições. A organização sugere a doação de itens básicos, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e farinha.

Além da programação presencial, os ingressantes terão acesso a materiais informativos sobre o início da vida universitária, como o Manual do Ingressante da USP e a página oficial da Recepção dos Ingressantes da Esalq, disponíveis nos canais institucionais.