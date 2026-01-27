Um homem de 65 anos foi preso na noite de domingo (25) sob suspeita de maus-tratos a uma cadela no bairro Vila Marilene, em Igarapava, no interior de São Paulo. O animal morreu após o ocorrido. O suspeito foi identificado como Lourival Ribeiro da Silva.

Saiba Mais:

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem teria arrastado o animal por aproximadamente um quilômetro. A cadela não resistiu aos ferimentos.