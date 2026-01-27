Um homem de 65 anos foi preso na noite de domingo (25) sob suspeita de maus-tratos a uma cadela no bairro Vila Marilene, em Igarapava, no interior de São Paulo. O animal morreu após o ocorrido. O suspeito foi identificado como Lourival Ribeiro da Silva.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem teria arrastado o animal por aproximadamente um quilômetro. A cadela não resistiu aos ferimentos.
A prisão ocorreu em flagrante, com enquadramento no crime de abuso contra animais. Após ser detido, o homem foi encaminhado à Delegacia Seccional de Franca, onde o caso foi registrado.
Na segunda-feira (26), Lourival passou por audiência de custódia e teve a liberdade provisória concedida, conforme informou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ele deverá comparecer a todos os atos do processo enquanto responde à investigação.