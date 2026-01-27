A aplicação rigorosa de regras internas da Polícia Militar de Pernambuco reacendeu o debate sobre disciplina e razoabilidade dentro da corporação. Um segundo sargento foi punido com 3 dias de detenção administrativa após uma fiscalização considerar que o tamanho do bigode usado por ele estava fora dos padrões exigidos pelo regulamento interno.
O policial, Samuel de Araújo Lima, atua há 35 anos na PM e atualmente está lotado na Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur), em Olinda. A notificação ocorreu durante um serviço extraordinário, conhecido como PJES (Programa de Jornada Extra de Segurança), modalidade em que o policial atua em escala complementar.
Durante a fiscalização de rotina, uma oficial observou que o bigode ultrapassava o limite permitido pelas normas de apresentação pessoal e formalizou o registro de desacordo. Segundo a defesa, não houve denúncia prévia, apenas a abordagem direta no local.
O que dizem as regras da PM
Em nota, a Polícia Militar informou que a sanção segue o que determina o Suplemento Normativo (Sunor) nº 68, em vigor desde outubro de 2020. O regulamento autoriza o uso de bigode, desde que ele seja discreto, bem aparado, não ultrapasse a linha dos lábios e esteja registrado na identidade funcional do militar.
Ainda de acordo com a corporação, a penalidade aplicada tem caráter administrativo e não afasta o policial de suas atividades operacionais.
Defesa contesta e recorre
O advogado Tiago Reis, que representa o sargento, afirma que a punição causou surpresa, já que o militar mantém o mesmo visual há anos sem qualquer advertência anterior.
“São muitas atualizações normativas, e ele não foi informado diretamente sobre essa mudança específica. Mesmo assim, precisou adequar o bigode imediatamente”, explicou o advogado.
A defesa apresentou recurso de reconsideração, que ainda está em análise. Enquanto isso, a punição não foi cumprida e o policial segue trabalhando normalmente.
Reconhecimento recente contrasta com punição
O caso ganhou ainda mais repercussão porque, em 2024, Samuel de Araújo Lima foi elogiado publicamente pelo comandante-geral da PM, coronel Ivanildo Torres, após um ato de bravura. Na ocasião, o sargento prendeu em flagrante um suspeito de latrocínio enquanto se deslocava para o trabalho e apreendeu a arma utilizada no crime.
Segundo a defesa, o policial estava com o mesmo bigode no momento em que recebeu o reconhecimento oficial.
