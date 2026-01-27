A aplicação rigorosa de regras internas da Polícia Militar de Pernambuco reacendeu o debate sobre disciplina e razoabilidade dentro da corporação. Um segundo sargento foi punido com 3 dias de detenção administrativa após uma fiscalização considerar que o tamanho do bigode usado por ele estava fora dos padrões exigidos pelo regulamento interno.

O policial, Samuel de Araújo Lima, atua há 35 anos na PM e atualmente está lotado na Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur), em Olinda. A notificação ocorreu durante um serviço extraordinário, conhecido como PJES (Programa de Jornada Extra de Segurança), modalidade em que o policial atua em escala complementar.

Durante a fiscalização de rotina, uma oficial observou que o bigode ultrapassava o limite permitido pelas normas de apresentação pessoal e formalizou o registro de desacordo. Segundo a defesa, não houve denúncia prévia, apenas a abordagem direta no local.