O corpo de Paulo Duarte, que estava desaparecido desde o último domingo (25), foi retirado do rio Piracicaba, pela Rampa dos Navegantes, na manhã nesta terça-feira (27). A localização ocorreu no início deste terceiro dia de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros.
Durante uma varredura pelo rio, os bombeiros localizaram o corpo próximo à margem, em um trecho na altura da Estrada do Bongue. Após a retirada da água, Paulo foi levado até a rampa, onde houve o reconhecimento e passou pelos procedimentos de perícia.
Concluídos os trabalhos no local, equipes da funerária encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame necroscópico para apurar as causas da morte.
Populares acompanharam com atenção a movimentação das equipes e demonstraram comoção diante do desfecho trágico do caso.