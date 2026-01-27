O corpo de Paulo Duarte, que estava desaparecido desde o último domingo (25), foi retirado do rio Piracicaba, pela Rampa dos Navegantes, na manhã nesta terça-feira (27). A localização ocorreu no início deste terceiro dia de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

Durante uma varredura pelo rio, os bombeiros localizaram o corpo próximo à margem, em um trecho na altura da Estrada do Bongue. Após a retirada da água, Paulo foi levado até a rampa, onde houve o reconhecimento e passou pelos procedimentos de perícia.