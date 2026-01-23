23 de janeiro de 2026
Atleta da Galera tem votação aberta e Bolsa Esportiva é divulgada

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação CCS
Hernani em ação durante competição. Bolsa Esportiva auxilia no pagamento das taxas de inscrições e demais despesas.
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, iniciou nesta sexta-feira (23), a votação popular para a escolha do Atleta da Galera, uma das categorias do prêmio Inspira Esportes 2025. Paralelamente, o município também divulgou os resultados preliminares do programa Bolsa Esportiva 2026, voltado ao incentivo de atletas e profissionais do esporte local.

Votação popular do Atleta da Galera

A votação do Atleta da Galera é aberta ao público e segue até a próxima terça-feira (27), às 23h59, por meio do Instagram oficial da Secretaria de Esportes (@esportes.piracicaba). Para participar, é necessário seguir a página e marcar, nos comentários, o atleta favorito. O indicado pode ser atleta profissional ou amador, desde que tenha residência em Piracicaba e tenha atuado no município ao longo de 2025.

Comentários que não atenderem às regras serão automaticamente desconsiderados. Em casos de dúvidas ou situações não previstas, a organização se reserva o direito da decisão final.

Inspira Esportes 2025 e homenagem especial

O prêmio Inspira Esportes 2025 tem como objetivo reconhecer e celebrar os esportistas da cidade que se destacaram em suas respectivas modalidades ao longo do ano. A cerimônia de premiação acontece na sexta-feira (30), às 19h30, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, com entrada gratuita.

De acordo com o assessor da Secretaria de Esportes, Eduardo Azzini, haverá premiação em 28 categorias, com indicações feitas por professores e entidades esportivas que participaram das atividades promovidas pela pasta em 2025. O ponto alto do evento será a homenagem à ginasta piracicabana Nicole Pircio, integrante da seleção brasileira de ginástica rítmica e formada nos projetos de iniciação esportiva da Prefeitura. A atleta conquistou duas medalhas de prata por equipes no Campeonato Mundial da modalidade, realizado em agosto, no Rio de Janeiro.

Bolsa Esportiva 2026 tem resultados preliminares

Também nesta sexta-feira (23), a Secretaria de Esportes publicou no Diário Oficial o edital com os resultados preliminares do Bolsa Esportiva 2026, programa que visa valorizar atletas, paratletas, guias, técnicos, auxiliares técnicos e preparadores físicos do município. O prazo para interposição de recursos segue até 30 de janeiro, pelo Sistema Sem Papel. Após a análise, será divulgado o resultado definitivo da seleção.

O programa concede bolsas mensais de até R$ 2.000 na Categoria Estadual e até R$ 1.000 na Categoria Formação Esportiva, que agora conta com dois níveis: aperfeiçoamento técnico competitivo e especialização e performance de alto rendimento. “O objetivo do Bolsa Esportiva é valorizar nossos atletas e profissionais do esporte, além de incentivar o processo de formação e a preparação para competições oficiais”, destacou o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro.

Beneficiado pelo programa, o carateca Hernani Antonio Veríssimo, de 30 anos, ressaltou a importância do incentivo para atletas de alto rendimento. “O Bolsa Esportiva ajuda nas taxas de inscrição e nas despesas essenciais, como nutricionista, preparador físico e fisioterapeuta. Com esse apoio, conseguimos focar totalmente na preparação para competições”, afirmou.

