A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, iniciou nesta sexta-feira (23), a votação popular para a escolha do Atleta da Galera, uma das categorias do prêmio Inspira Esportes 2025. Paralelamente, o município também divulgou os resultados preliminares do programa Bolsa Esportiva 2026, voltado ao incentivo de atletas e profissionais do esporte local.

Votação popular do Atleta da Galera

A votação do Atleta da Galera é aberta ao público e segue até a próxima terça-feira (27), às 23h59, por meio do Instagram oficial da Secretaria de Esportes (@esportes.piracicaba). Para participar, é necessário seguir a página e marcar, nos comentários, o atleta favorito. O indicado pode ser atleta profissional ou amador, desde que tenha residência em Piracicaba e tenha atuado no município ao longo de 2025.