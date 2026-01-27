A Emirates, referência global no transporte aéreo de passageiros, vai realizar no Brasil uma nova etapa de recrutamento para comissários e comissárias de bordo. A seleção começa com um Screening Day, marcado para 4 de março, em São Paulo, e representa a porta de entrada para candidatos que desejam construir carreira em uma das companhias mais prestigiadas do mundo.

Primeira etapa do processo seletivo

O Screening Day funciona como uma fase inicial de avaliação, em que os participantes passam por análises básicas antes de avançar no recrutamento oficial da empresa. A atividade é organizada no país pela Fly Right International, agência credenciada pela Emirates para conduzir essa triagem.