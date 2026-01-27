A Emirates, referência global no transporte aéreo de passageiros, vai realizar no Brasil uma nova etapa de recrutamento para comissários e comissárias de bordo. A seleção começa com um Screening Day, marcado para 4 de março, em São Paulo, e representa a porta de entrada para candidatos que desejam construir carreira em uma das companhias mais prestigiadas do mundo.
Primeira etapa do processo seletivo
O Screening Day funciona como uma fase inicial de avaliação, em que os participantes passam por análises básicas antes de avançar no recrutamento oficial da empresa. A atividade é organizada no país pela Fly Right International, agência credenciada pela Emirates para conduzir essa triagem.
Durante o encontro, os candidatos são observados em diferentes aspectos, como comunicação, postura profissional e capacidade de trabalhar em grupo — habilidades essenciais para quem atua diretamente com passageiros em voos internacionais.
O que acontece no Screening Day
Ao longo do dia, os participantes passam por uma série de etapas, que incluem:
- análise de currículo e documentação;
- entrevistas iniciais em inglês;
- exercícios coletivos voltados a atendimento ao cliente e trabalho em equipe;
- avaliações de apresentação pessoal e requisitos físicos básicos.
O desempenho nessa fase define quem poderá seguir para as próximas etapas do processo seletivo.
Próximo passo: Assessment Day
Os candidatos aprovados na triagem inicial podem ser convidados para o Assessment Day, uma etapa mais aprofundada conduzida diretamente pela Emirates. Nessa fase, ocorrem entrevistas individuais, testes específicos de competências e avaliações mais detalhadas relacionadas à rotina de comissário de bordo.
Requisitos exigidos pela Emirates
Segundo a Fly Right International, a companhia aérea estabelece alguns critérios mínimos para participação no processo, entre eles:
- fluência em inglês, essencial para a comunicação a bordo;
- experiência prévia com atendimento ao público;
- aptidão física compatível com as exigências da função.
Esses requisitos seguem o padrão internacional adotado pela Emirates em seus processos de recrutamento ao redor do mundo.
Como se inscrever
As informações completas sobre o evento, bem como datas, orientações e inscrições, estão disponíveis no site oficial da Fly Right International, responsável pela organização da seleção no Brasil.