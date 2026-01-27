27 de janeiro de 2026
Emirates abre seleção no Brasil e busca novos comissários; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Emirates

A Emirates, referência global no transporte aéreo de passageiros, vai realizar no Brasil uma nova etapa de recrutamento para comissários e comissárias de bordo. A seleção começa com um Screening Day, marcado para 4 de março, em São Paulo, e representa a porta de entrada para candidatos que desejam construir carreira em uma das companhias mais prestigiadas do mundo.

Primeira etapa do processo seletivo

O Screening Day funciona como uma fase inicial de avaliação, em que os participantes passam por análises básicas antes de avançar no recrutamento oficial da empresa. A atividade é organizada no país pela Fly Right International, agência credenciada pela Emirates para conduzir essa triagem.

Durante o encontro, os candidatos são observados em diferentes aspectos, como comunicação, postura profissional e capacidade de trabalhar em grupo — habilidades essenciais para quem atua diretamente com passageiros em voos internacionais.

O que acontece no Screening Day

Ao longo do dia, os participantes passam por uma série de etapas, que incluem:

  • análise de currículo e documentação;
  • entrevistas iniciais em inglês;
  • exercícios coletivos voltados a atendimento ao cliente e trabalho em equipe;
  • avaliações de apresentação pessoal e requisitos físicos básicos.

O desempenho nessa fase define quem poderá seguir para as próximas etapas do processo seletivo.

Próximo passo: Assessment Day

Os candidatos aprovados na triagem inicial podem ser convidados para o Assessment Day, uma etapa mais aprofundada conduzida diretamente pela Emirates. Nessa fase, ocorrem entrevistas individuais, testes específicos de competências e avaliações mais detalhadas relacionadas à rotina de comissário de bordo.

Requisitos exigidos pela Emirates

Segundo a Fly Right International, a companhia aérea estabelece alguns critérios mínimos para participação no processo, entre eles:

  • fluência em inglês, essencial para a comunicação a bordo;
  • experiência prévia com atendimento ao público;
  • aptidão física compatível com as exigências da função.

Esses requisitos seguem o padrão internacional adotado pela Emirates em seus processos de recrutamento ao redor do mundo.

Como se inscrever

As informações completas sobre o evento, bem como datas, orientações e inscrições, estão disponíveis no site oficial da Fly Right International, responsável pela organização da seleção no Brasil.

