Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra, nesta segunda-feira (26), um cenário positivo na região de Piracicaba. Ao todo, 2.332 vagas de emprego estão disponíveis em cinco cidades, contemplando candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior, além de oportunidades destinadas a estagiários e pessoas com deficiência (PCD).

As vagas abrangem diferentes segmentos, com destaque para indústria, comércio e serviços, reunindo uma ampla diversidade de funções. A consulta e candidatura podem ser feitas por meio dos canais oficiais das prefeituras, especialmente no Painel de Vagas disponível nos sites institucionais. Também é possível acompanhar as oportunidades pelas redes sociais, como os perfis @vagasempira, @vagasempiracicaba e outros canais voltados à divulgação de empregos, além de buscas direcionadas no LinkedIn, utilizando filtros por localidade.

Entre as funções ofertadas aparecem cargos como ajudante de motorista, ajudante geral, aprendiz, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro(a), jardineiro(a), limpador(a) de vidros e mecânico(a), entre muitas outras, já que a lista completa reúne um número ainda maior de vagas.