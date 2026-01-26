A ausência de uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) não deve reduzir o número de oportunidades para quem sonha com uma vaga no serviço público em 2026. Pelo contrário: a expectativa é de um ano intenso, com seleções espalhadas por diversos órgãos e carreiras, além de salários que podem ultrapassar os R$ 30 mil.

Segundo levantamento da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa), mais de 230 mil vagas devem ser abertas em concursos federais, estaduais e municipais ao longo do próximo ano. O cenário é impulsionado principalmente pelo déficit de servidores, pelo volume de aposentadorias acumuladas e pela necessidade de recomposição de equipes em áreas estratégicas da administração pública.

