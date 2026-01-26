A ausência de uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) não deve reduzir o número de oportunidades para quem sonha com uma vaga no serviço público em 2026. Pelo contrário: a expectativa é de um ano intenso, com seleções espalhadas por diversos órgãos e carreiras, além de salários que podem ultrapassar os R$ 30 mil.
Segundo levantamento da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa), mais de 230 mil vagas devem ser abertas em concursos federais, estaduais e municipais ao longo do próximo ano. O cenário é impulsionado principalmente pelo déficit de servidores, pelo volume de aposentadorias acumuladas e pela necessidade de recomposição de equipes em áreas estratégicas da administração pública.
Especialistas avaliam que, sem o chamado “Enem dos Concursos”, os candidatos tendem a se concentrar novamente em seleções tradicionais, o que pode aumentar a concorrência, especialmente em órgãos de maior prestígio.
Câmara dos Deputados tem edital aberto e salário acima de R$ 30 mil
Entre os concursos já em andamento, o da Câmara dos Deputados é um dos mais disputados. O edital prevê a contratação de 70 servidores, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, com lotação em Brasília (DF).
As inscrições seguem abertas até o dia 26 deste mês, e as provas objetiva e discursiva estão marcadas para 8 de março, com aplicação em todas as capitais do país.
O cargo de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão chama atenção pela remuneração inicial de R$ 30.853,99. A função exige apenas diploma de nível superior, sem restrição de área de formação, e jornada de 40 horas semanais. O servidor aprovado deverá permanecer por, no mínimo, três anos na unidade de primeira lotação.
Ebserh abre vagas para médicos em todo o país
Outro concurso com inscrições abertas é o da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), voltado exclusivamente para a área médica. Ao todo, são 152 vagas, distribuídas entre 96 especialidades, para atuação em hospitais universitários federais.
A remuneração varia conforme a carga horária: parte de R$ 11.464,35 para jornadas de 24 horas semanais e pode chegar a R$ 19.107,31 para 40 horas. As inscrições vão até 30 de janeiro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV).
A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 29 de março, e avaliação de títulos, ambas de caráter eliminatório e classificatório.
Infra S.A. oferece vagas para nível superior
A Infra S.A., antiga Valec, também está com concurso aberto para o preenchimento de 65 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, todas para cargos de nível superior. As oportunidades são para analistas em diversas áreas, como engenharia civil, administração, economia, contabilidade, biologia e geografia. O salário inicial é de R$ 10.800,82.
As inscrições começaram em janeiro e seguem até 4 de fevereiro, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame.
Forças Armadas mantêm seleções abertas
As Forças Armadas aparecem com diferentes processos seletivos em andamento. A Marinha abriu 794 vagas para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporários, com oportunidades para marinheiro-especializado (nível fundamental) e cabo (nível médio). Os aprovados recebem bolsa-auxílio em torno de R$ 1.398,30 durante a formação.
Já o Corpo de Fuzileiros Navais oferece 40 vagas para o Curso de Formação de Sargentos Músicos, com provas teóricas e práticas de música, além de testes físicos.
A Aeronáutica, por sua vez, abriu concurso para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS), com 188 vagas. Durante o curso, os alunos recebem cerca de R$ 1.300, além de benefícios. Após a formatura, o salário inicial chega a R$ 4.100, com adicionais.
IBGE terá mais de 39 mil contratações temporárias
O governo federal autorizou a contratação temporária de 39.108 profissionais para atuação em levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), incluindo o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e o Censo da População em Situação de Rua.
A maior parte das vagas será destinada ao cargo de recenseador, com mais de 27 mil oportunidades. A seleção será feita por processo seletivo simplificado, e o IBGE tem até seis meses para publicar o edital. Os valores de remuneração ainda serão definidos.
Concursos previstos aguardam aval do governo
Além dos editais já publicados, diversos órgãos federais solicitaram autorização para novos concursos em 2026. Estão nessa lista a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central, a ANEEL, a Anac, a Funai, a ANP e a Abin.
No Banco Central, por exemplo, o pedido prevê 560 vagas para cargos de técnico, auditor e procurador. Já a AGU solicitou mais de 600 vagas, somando carreiras jurídicas e administrativas, incluindo oportunidades para jornalistas, contadores e economistas.
Embora as autorizações ainda dependam do Ministério da Gestão, especialistas avaliam que 2026 será um ano estratégico para quem pretende disputar cargos de médio e grande porte.
Ano eleitoral favorece planejamento de longo prazo
Mesmo sendo ano de eleições, a legislação permite a publicação de editais, a aplicação de provas e a homologação de resultados. As restrições se aplicam apenas às nomeações nos três meses que antecedem o pleito, a partir de 4 de julho de 2026.
Por isso, a expectativa é de que muitos órgãos acelerem os cronogramas no primeiro semestre. Para os candidatos, o período é visto como ideal para uma preparação mais sólida e estratégica, mirando tanto os concursos de 2026 quanto os que devem ganhar força em 2027.