Segundo dados meteorológicos, a previsão do tempo indica ocorrência de chuvas ao longo desta semana em Piracicaba. O monitoramento já considera a partir desta terça-feira (27), com expectativa de precipitações recorrentes nos próximos dias.
Os modelos apontam para um acumulado aproximado de 94 milímetros de chuva nos próximos sete dias, volume que pode ser distribuído de forma irregular, com registros mais concentrados em determinados períodos. As pancadas de chuva podem ocorrer acompanhadas de raios e possibilidade de granizo em algumas regiões.
As temperaturas seguem sem grandes oscilações durante a semana. As máximas previstas não devem ultrapassar os 30 °C, enquanto as mínimas permanecem entre 20°C, sem indicativo de queda acentuada.
Diante do cenário previsto, órgãos de monitoramento e defesa civil costumam manter atenção especial a áreas com histórico de alagamentos e transbordamentos de córregos e rios. A orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e siga eventuais comunicados oficiais.
A previsão pode sofrer alterações conforme a atualização dos dados meteorológicos ao longo da semana.