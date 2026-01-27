Segundo dados meteorológicos, a previsão do tempo indica ocorrência de chuvas ao longo desta semana em Piracicaba. O monitoramento já considera a partir desta terça-feira (27), com expectativa de precipitações recorrentes nos próximos dias.

Saiba Mais:

Os modelos apontam para um acumulado aproximado de 94 milímetros de chuva nos próximos sete dias, volume que pode ser distribuído de forma irregular, com registros mais concentrados em determinados períodos. As pancadas de chuva podem ocorrer acompanhadas de raios e possibilidade de granizo em algumas regiões.