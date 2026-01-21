A disputa envolveu ainda Milena, do grupo Pipoca, e Ana Paula Renault, veterana de realities. Milena apareceu em segundo lugar na votação, com 32,50%, enquanto Ana Paula teve apenas 5,86%, índice que indicou baixa rejeição do público neste início de jogo.

A primeira eliminação do BBB 26 já tem nome. Na noite desta terça-feira (20), Aline Campos se despediu da casa mais vigiada do país ao receber 61,64% dos votos do público, no paredão triplo que inaugurou a temporada.

Mesmo sendo uma aposta do Camarote, Aline não conseguiu conquistar a audiência. O alto percentual de votos reforçou a percepção de que sua postura nos primeiros dias de confinamento pesou negativamente na avaliação do público, especialmente diante dos conflitos que protagonizou.

O paredão foi definido após uma sequência intensa de acontecimentos, incluindo Big Fone, poder especial e contragolpe — elementos que movimentaram a casa logo na primeira semana.

Conflito antigo virou tensão no jogo

Um dos pontos centrais da trajetória de Aline no BBB 26 foi a relação turbulenta com Ana Paula Renault. Logo no início do programa, a atriz decidiu confrontar a colega por uma declaração feita anos atrás, quando Ana Paula criticou um look usado por ela em um evento público.