BBB 26

Porcentagem alta: Aline Campos é a 1ª eliminada do BBB 26; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Globo/Manoella Mello

A primeira eliminação do BBB 26 já tem nome. Na noite desta terça-feira (20), Aline Campos se despediu da casa mais vigiada do país ao receber 61,64% dos votos do público, no paredão triplo que inaugurou a temporada.

A disputa envolveu ainda Milena, do grupo Pipoca, e Ana Paula Renault, veterana de realities. Milena apareceu em segundo lugar na votação, com 32,50%, enquanto Ana Paula teve apenas 5,86%, índice que indicou baixa rejeição do público neste início de jogo.

Resultado revela rejeição do público

Mesmo sendo uma aposta do Camarote, Aline não conseguiu conquistar a audiência. O alto percentual de votos reforçou a percepção de que sua postura nos primeiros dias de confinamento pesou negativamente na avaliação do público, especialmente diante dos conflitos que protagonizou.

O paredão foi definido após uma sequência intensa de acontecimentos, incluindo Big Fone, poder especial e contragolpe — elementos que movimentaram a casa logo na primeira semana.

Conflito antigo virou tensão no jogo

Um dos pontos centrais da trajetória de Aline no BBB 26 foi a relação turbulenta com Ana Paula Renault. Logo no início do programa, a atriz decidiu confrontar a colega por uma declaração feita anos atrás, quando Ana Paula criticou um look usado por ela em um evento público.

Durante a conversa, Ana Paula admitiu o erro, classificou a fala como inadequada e reconheceu o teor machista do comentário. Ainda assim, o episódio deixou marcas e impediu qualquer aproximação entre as duas.

Indicação, contragolpe e clima pesado

A rivalidade ganhou novos capítulos quando Aline foi indicada ao paredão por Marcelo, que atendeu ao Big Fone e recebeu um poder decisivo. No contragolpe, a atriz escolheu justamente Ana Paula para completar a berlinda, deixando claro que não via possibilidade de convivência pacífica entre elas.

“Ou eu ou ela aqui dentro talvez fique mais tranquila”, afirmou Aline na ocasião, evidenciando o desgaste da relação.

Troca de farpas no Sincerão

No primeiro Sincerão da temporada, exibido na segunda-feira (19), o embate voltou à tona. Ao montar seus pódios, Aline e Ana Paula se colocaram mutuamente na categoria de participantes que não gostariam de ver vencedores do BBB 26. O momento foi marcado por argumentos duros e novas alfinetadas, que repercutiram fora da casa.

Com a eliminação de Aline Campos, o jogo segue aberto e promete novos conflitos já nos próximos dias, enquanto o público começa a definir quem ganha força — e quem perde espaço — no BBB 26.

