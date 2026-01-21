A primeira eliminação do BBB 26 já tem nome. Na noite desta terça-feira (20), Aline Campos se despediu da casa mais vigiada do país ao receber 61,64% dos votos do público, no paredão triplo que inaugurou a temporada.
A disputa envolveu ainda Milena, do grupo Pipoca, e Ana Paula Renault, veterana de realities. Milena apareceu em segundo lugar na votação, com 32,50%, enquanto Ana Paula teve apenas 5,86%, índice que indicou baixa rejeição do público neste início de jogo.
Resultado revela rejeição do público
Mesmo sendo uma aposta do Camarote, Aline não conseguiu conquistar a audiência. O alto percentual de votos reforçou a percepção de que sua postura nos primeiros dias de confinamento pesou negativamente na avaliação do público, especialmente diante dos conflitos que protagonizou.
O paredão foi definido após uma sequência intensa de acontecimentos, incluindo Big Fone, poder especial e contragolpe — elementos que movimentaram a casa logo na primeira semana.
Conflito antigo virou tensão no jogo
Um dos pontos centrais da trajetória de Aline no BBB 26 foi a relação turbulenta com Ana Paula Renault. Logo no início do programa, a atriz decidiu confrontar a colega por uma declaração feita anos atrás, quando Ana Paula criticou um look usado por ela em um evento público.
Durante a conversa, Ana Paula admitiu o erro, classificou a fala como inadequada e reconheceu o teor machista do comentário. Ainda assim, o episódio deixou marcas e impediu qualquer aproximação entre as duas.
Indicação, contragolpe e clima pesado
A rivalidade ganhou novos capítulos quando Aline foi indicada ao paredão por Marcelo, que atendeu ao Big Fone e recebeu um poder decisivo. No contragolpe, a atriz escolheu justamente Ana Paula para completar a berlinda, deixando claro que não via possibilidade de convivência pacífica entre elas.
“Ou eu ou ela aqui dentro talvez fique mais tranquila”, afirmou Aline na ocasião, evidenciando o desgaste da relação.
Troca de farpas no Sincerão
No primeiro Sincerão da temporada, exibido na segunda-feira (19), o embate voltou à tona. Ao montar seus pódios, Aline e Ana Paula se colocaram mutuamente na categoria de participantes que não gostariam de ver vencedores do BBB 26. O momento foi marcado por argumentos duros e novas alfinetadas, que repercutiram fora da casa.
Com a eliminação de Aline Campos, o jogo segue aberto e promete novos conflitos já nos próximos dias, enquanto o público começa a definir quem ganha força — e quem perde espaço — no BBB 26.