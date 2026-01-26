A Guarda Civil Municipal (GCM) de Piracicaba localizou, no sábado, 25/01, uma carreta com registro de roubo durante patrulhamento pelo bairro Santa Rita.

No local, próximo de um posto de combustíveis, os agentes visualizaram dois veículos estacionados: um caminhão trator com placas de São Gabriel do Oeste/MS, e um semirreboque de Jaú/SP.

Após consulta aos sistemas, foi constatado que o conjunto possuía registro de roubo, conforme boletim de ocorrência nº BB4376-1/2026, datado de 21/01/2026, registrado no Plantão da 02ª Delegacia de Polícia de Campinas.