O exame prático para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Mato Grosso do Sul passou por uma reformulação que promete impactar candidatos e autoescolas. A partir da nova regulamentação do Detran-MS, a tradicional prova de baliza deixa de existir como etapa isolada e dá lugar a manobras de estacionamento realizadas durante o próprio trajeto da avaliação.

A mudança está prevista na portaria nº 202/2026 e vale tanto para quem busca habilitação para carros quanto para motocicletas. A proposta, segundo o órgão, é tornar o teste mais próximo das situações reais enfrentadas no trânsito urbano.

VEJA MAIS:

Percurso maior e avaliação mais dinâmica