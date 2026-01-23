O exame prático para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Mato Grosso do Sul passou por uma reformulação que promete impactar candidatos e autoescolas. A partir da nova regulamentação do Detran-MS, a tradicional prova de baliza deixa de existir como etapa isolada e dá lugar a manobras de estacionamento realizadas durante o próprio trajeto da avaliação.
A mudança está prevista na portaria nº 202/2026 e vale tanto para quem busca habilitação para carros quanto para motocicletas. A proposta, segundo o órgão, é tornar o teste mais próximo das situações reais enfrentadas no trânsito urbano.
Percurso maior e avaliação mais dinâmica
Com as novas regras, o candidato percorre um trajeto mínimo de 1 quilômetro, com duração de pelo menos 10 minutos. Ao longo desse percurso, o examinando precisa realizar três manobras de estacionamento, além de enfrentar conversões obrigatórias e retornos.
O roteiro inclui seis conversões à esquerda, seis à direita e dois retornos, o que amplia o tempo de observação do comportamento do condutor e da forma como ele reage a diferentes situações viárias.
Pontuação substitui reprovação imediata
Outra alteração relevante está no sistema de avaliação. O exame deixa de reprovar automaticamente o candidato por um único erro considerado grave. Agora, passa a valer a pontuação cumulativa:
- faltas leves: 1 ponto
- faltas médias: 2 pontos
- faltas graves: 4 pontos
- faltas gravíssimas: 6 pontos
A reprovação ocorre apenas quando o candidato soma 10 pontos ou mais, o que amplia a margem de tolerância durante a prova prática.
O que muda para carros e motos
Para quem presta prova de moto, a prancha de equilíbrio — uma das etapas mais temidas — deixa de ser exigida. Já no caso dos automóveis, os veículos utilizados na avaliação precisam contar com airbag e DRL (luz de rodagem diurna) em pleno funcionamento.
Em cidades com mais de um local autorizado para aplicação do exame, o bairro onde a prova será realizada passa a ser definido por sorteio, reduzindo a previsibilidade do percurso.
Reações das autoescolas
As mudanças dividiram opiniões. Representantes de autoescolas demonstraram preocupação com os impactos práticos da nova metodologia. O presidente do Sindicato das Autoescolas de Mato Grosso do Sul, Henrique José Fernandes, criticou a retirada da baliza e alertou para possíveis problemas logísticos.
Segundo ele, o tempo mínimo de 10 minutos por candidato pode provocar atrasos. “Dez minutos para cada candidato vai ser um caos. Aguarde as cenas dos próximos capítulos”, afirmou.
Base legal e objetivos da nova regra
O Detran-MS destaca que a reformulação segue o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução nº 1.020/2025 do Contran, que atualiza normas sobre formação e habilitação de condutores. A intenção é alinhar o exame prático às condições atuais do trânsito, mantendo critérios de segurança e avaliação técnica.
Para os candidatos, o fim da baliza tradicional pode reduzir a tensão concentrada em uma única manobra. Por outro lado, a nova prova exige maior atenção contínua, domínio do veículo em movimento e respeito rigoroso às regras de circulação.
O Detran reforça que, apesar da flexibilização, o candidato ainda pode ser reprovado caso acumule a pontuação máxima permitida.