O direito a uma folga remunerada no dia do aniversário pode se tornar realidade para milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe incluir a data comemorativa entre os afastamentos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ampliando os direitos trabalhistas no Brasil.
A proposta, apresentada pelo deputado federal Duda Ramos (MDB-RR), ainda está em fase inicial de análise, mas já chama a atenção por tocar em um tema sensível: o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
VEJA MAIS:
- Escala 6x1 pode ter os dias contados, diz ministro de Lula; VEJA
- Fim da escala 6x1? VEJA o que muda para trabalhadores e empresas
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O que prevê o projeto de lei
De acordo com o texto do Projeto de Lei nº 886/2025, o trabalhador regido pela CLT teria direito a um dia de folga remunerada no aniversário. A medida não altera o salário nem interfere no cálculo de férias ou demais benefícios.
A justificativa apresentada pelo autor aponta que pequenas concessões de tempo livre podem gerar impactos positivos no ambiente corporativo, como maior engajamento, redução do absenteísmo e aumento da produtividade.
Trâmite ainda exige aprovação em duas Casas
Antes de se tornar lei, o projeto precisa passar por etapas importantes no Congresso Nacional. Inicialmente, o texto será analisado pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.
Se aprovado, o projeto segue para o Senado Federal. Somente após a aprovação nas duas Casas e sanção presidencial a folga no aniversário poderá ser incorporada oficialmente à CLT.
Benefício já adotado por algumas empresas
Embora não seja uma exigência legal atualmente, a chamada “folga de aniversário” já é praticada por diversas empresas, especialmente em setores que investem em políticas de bem-estar e retenção de talentos.
Porém, por não estar prevista na legislação, a concessão depende exclusivamente da política interna de cada empresa, o que gera desigualdade entre trabalhadores de diferentes setores.
O que a CLT já garante hoje
Atualmente, a legislação trabalhista prevê afastamentos remunerados em situações específicas, como:
- nascimento de filho;
- falecimento de familiares;
- casamento;
- doação voluntária de sangue;
- acompanhamento médico de dependentes.
A inclusão do aniversário nesse rol representaria uma mudança simbólica, mas significativa, no reconhecimento do trabalhador como indivíduo além do ambiente produtivo.
Debate vai além da folga
Para especialistas, a discussão levantada pelo projeto não se limita a um dia livre, mas reflete uma tendência mais ampla de revisão das relações de trabalho, especialmente após os impactos da pandemia e do avanço de modelos mais flexíveis de gestão.
A proposta ainda não tem data para votação, mas já movimenta o debate público e deve gerar posicionamentos divergentes nos próximos meses.