O direito a uma folga remunerada no dia do aniversário pode se tornar realidade para milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe incluir a data comemorativa entre os afastamentos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ampliando os direitos trabalhistas no Brasil.

A proposta, apresentada pelo deputado federal Duda Ramos (MDB-RR), ainda está em fase inicial de análise, mas já chama a atenção por tocar em um tema sensível: o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

O que prevê o projeto de lei