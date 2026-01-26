26 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DIREITOS CLT

Folga no aniversário pode virar direito garantido na CLT; ENTENDA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik

O direito a uma folga remunerada no dia do aniversário pode se tornar realidade para milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe incluir a data comemorativa entre os afastamentos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ampliando os direitos trabalhistas no Brasil.

A proposta, apresentada pelo deputado federal Duda Ramos (MDB-RR), ainda está em fase inicial de análise, mas já chama a atenção por tocar em um tema sensível: o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O que prevê o projeto de lei

De acordo com o texto do Projeto de Lei nº 886/2025, o trabalhador regido pela CLT teria direito a um dia de folga remunerada no aniversário. A medida não altera o salário nem interfere no cálculo de férias ou demais benefícios.

A justificativa apresentada pelo autor aponta que pequenas concessões de tempo livre podem gerar impactos positivos no ambiente corporativo, como maior engajamento, redução do absenteísmo e aumento da produtividade.

Trâmite ainda exige aprovação em duas Casas

Antes de se tornar lei, o projeto precisa passar por etapas importantes no Congresso Nacional. Inicialmente, o texto será analisado pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Se aprovado, o projeto segue para o Senado Federal. Somente após a aprovação nas duas Casas e sanção presidencial a folga no aniversário poderá ser incorporada oficialmente à CLT.

Benefício já adotado por algumas empresas

Embora não seja uma exigência legal atualmente, a chamada “folga de aniversário” já é praticada por diversas empresas, especialmente em setores que investem em políticas de bem-estar e retenção de talentos.

Porém, por não estar prevista na legislação, a concessão depende exclusivamente da política interna de cada empresa, o que gera desigualdade entre trabalhadores de diferentes setores.

O que a CLT já garante hoje

Atualmente, a legislação trabalhista prevê afastamentos remunerados em situações específicas, como:

  • nascimento de filho;
  • falecimento de familiares;
  • casamento;
  • doação voluntária de sangue;
  • acompanhamento médico de dependentes.

A inclusão do aniversário nesse rol representaria uma mudança simbólica, mas significativa, no reconhecimento do trabalhador como indivíduo além do ambiente produtivo.

Debate vai além da folga

Para especialistas, a discussão levantada pelo projeto não se limita a um dia livre, mas reflete uma tendência mais ampla de revisão das relações de trabalho, especialmente após os impactos da pandemia e do avanço de modelos mais flexíveis de gestão.

A proposta ainda não tem data para votação, mas já movimenta o debate público e deve gerar posicionamentos divergentes nos próximos meses.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários