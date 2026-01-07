O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (7) que o Congresso Nacional tem condições de votar o fim da escala de trabalho 6x1 mesmo em ano eleitoral. A declaração foi feita durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Saiba Mais:

Segundo o ministro, a tramitação de uma proposta com impacto no mercado de trabalho é viável dentro do calendário eleitoral. Para ele, o período pode ser usado como oportunidade para avançar no debate sobre mudanças nas jornadas de trabalho.