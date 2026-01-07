O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (7) que o Congresso Nacional tem condições de votar o fim da escala de trabalho 6x1 mesmo em ano eleitoral. A declaração foi feita durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
Saiba Mais:
- VÍDEO: Caminhão com óleo vegetal pega fogo na Anhanguera
- Atraso dos Correios afeta contas e CPFL orienta consumidores
Segundo o ministro, a tramitação de uma proposta com impacto no mercado de trabalho é viável dentro do calendário eleitoral. Para ele, o período pode ser usado como oportunidade para avançar no debate sobre mudanças nas jornadas de trabalho.
Marinho afirmou que o governo considera o tema prioritário e destacou que o envolvimento da sociedade é necessário para ampliar o diálogo com parlamentares e representantes do setor empresarial. De acordo com ele, a mobilização social contribui para o convencimento de deputados, senadores e empresários sobre a viabilidade da medida.
O ministro reiterou que a alteração da escala é compatível com as demandas econômicas do país e pode ser implementada sem comprometer a atividade produtiva.
Regulamentação do trabalho por aplicativos
Durante a entrevista, Marinho também declarou que o Congresso reúne condições para votar a regulamentação do trabalho por aplicativos ainda no primeiro semestre. Ele afirmou que o tema já conta com debates acumulados e pode avançar no Legislativo.
Por outro lado, o ministro manifestou preocupação com a autorização de serviços de transporte de passageiros por motocicletas em grandes centros urbanos. Segundo ele, em cidades com tráfego intenso, como São Paulo, esse tipo de serviço apresenta risco elevado de acidentes.
Permanência no governo
Luiz Marinho afirmou ainda que não pretende disputar eleições em 2026 e que permanecerá à frente do Ministério do Trabalho e Emprego até o fim do mandato presidencial, atendendo a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Deputado federal eleito por São Paulo, Marinho está licenciado do cargo para exercer a função de ministro. Segundo ele, neste ano, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, Moisés Selerges Júnior, é pré-candidato a deputado federal.