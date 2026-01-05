O avanço do uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, trouxe resultados expressivos no controle do peso — e também uma nova preocupação entre mulheres em idade fértil: essas canetas podem comprometer a eficácia do anticoncepcional oral?

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A dúvida não é infundada. Dados analisados em estudos acadêmicos com base em buscas públicas do Google Trends, indexados no PubMed, mostram um crescimento consistente no interesse por esses medicamentos nos últimos anos. Com mais usuárias, cresce também a necessidade de esclarecer riscos, interações e orientações médicas.

Por que surgiu a desconfiança?