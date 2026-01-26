Até então secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Álvaro Saviani assume a nova pasta trazendo uma trajetória consolidada no serviço público. Ele é graduado em Administração pela Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), pós-graduado em Finanças e Controladoria pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (CPG/FUMEP) e atualmente cursa bacharelado em Direito pela Faculdade de Tecnologia de Piracicaba (Fatep).

O prefeito Helinho Zanatta anunciou nesta segunda-feira (26), mudanças no primeiro escalão da administração municipal. Álvaro Luís Saviani passa a comandar a Secretaria Municipal de Administração e Governo, enquanto Nilton Henrique da Silva assume a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O anúncio contou também com a presença do chefe do Gabinete Executivo, Francisco Duarte.

Com mais de 13 anos de experiência, Saviani já atuou como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Piracicaba, assessor especial de projetos e assessor de gestão de projetos de obras, planejamento, gestão territorial e habitação. Também possui experiência anterior na equipe da Secretaria de Governo, o que, segundo a administração, contribui para a continuidade e eficiência dos trabalhos.

Continuidade na Habitação e Regularização Fundiária

Para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, assume o engenheiro agrimensor, empresário e especialista em regularização fundiária Nilton Henrique da Silva. Até então superintendente da pasta, ele chega ao cargo com o desafio de dar continuidade às ações já em andamento.

Nilton Henrique é autor do livro Guia Prático de Reurb, vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba e um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, sendo referência na área.

Avanços e perspectivas