O prefeito Helinho Zanatta anunciou nesta segunda-feira (26), mudanças no primeiro escalão da administração municipal. Álvaro Luís Saviani passa a comandar a Secretaria Municipal de Administração e Governo, enquanto Nilton Henrique da Silva assume a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O anúncio contou também com a presença do chefe do Gabinete Executivo, Francisco Duarte.
Experiência na gestão pública
Até então secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Álvaro Saviani assume a nova pasta trazendo uma trajetória consolidada no serviço público. Ele é graduado em Administração pela Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), pós-graduado em Finanças e Controladoria pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (CPG/FUMEP) e atualmente cursa bacharelado em Direito pela Faculdade de Tecnologia de Piracicaba (Fatep).
Com mais de 13 anos de experiência, Saviani já atuou como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Piracicaba, assessor especial de projetos e assessor de gestão de projetos de obras, planejamento, gestão territorial e habitação. Também possui experiência anterior na equipe da Secretaria de Governo, o que, segundo a administração, contribui para a continuidade e eficiência dos trabalhos.
Continuidade na Habitação e Regularização Fundiária
Para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, assume o engenheiro agrimensor, empresário e especialista em regularização fundiária Nilton Henrique da Silva. Até então superintendente da pasta, ele chega ao cargo com o desafio de dar continuidade às ações já em andamento.
Nilton Henrique é autor do livro Guia Prático de Reurb, vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba e um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, sendo referência na área.
Avanços e perspectivas
Durante sua gestão à frente da Habitação e Regularização Fundiária, Saviani liderou a implantação de políticas públicas voltadas à regularização fundiária (Reurb), com destaque para a modernização da legislação, padronização de plantas e projetos e a estruturação de fluxos técnicos. As medidas garantiram maior agilidade aos processos de Reurb de interesse específico (Reurb-E) e social (Reurb-S).
Atualmente, a secretaria conduz cerca de 150 processos de Reurb-E, urbanos e rurais, e 36 processos de Reurb-S, que devem beneficiar mais de 4.600 famílias, assegurando segurança jurídica, dignidade e acesso pleno à cidadania.
O prefeito Helinho Zanatta desejou sucesso aos novos secretários. “Nossa gestão entra em uma nova fase e acreditamos que eles contribuirão ainda mais, ao lado de toda nossa equipe”, afirmou.