O cartão de crédito deixou de ser apenas um meio de pagamento e passou a ocupar papel central na fiscalização tributária. A Receita Federal tem reforçado o monitoramento das movimentações financeiras, utilizando dados enviados por bancos e operadoras para verificar se o padrão de consumo do contribuinte é compatível com a renda informada ao Fisco.

O objetivo não é vigiar compras isoladas, mas identificar incoerências relevantes entre o que se ganha e o que se gasta — um dos principais caminhos que levam à malha fina.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Por que a Receita está de olho no cartão?