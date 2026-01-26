A lista de troféus de O Agente Secreto não para de crescer, e em meio a tantos reconhecimentos, um destaque inesperado roubou a cena: a gata Carminha, que recebeu o prêmio Golden Beast (Bicho de Ouro) por sua atuação no longa exibido no circuito internacional.
Com seis anos de idade, Carminha é uma gata vira-lata de pelagem preta e branca, lembrando o clássico “Frajola”. Adotada ainda filhote pela especialista em comportamento animal Kamila Alves, ela vive hoje com outros cinco gatos e nunca teve uma rotina de glamour — até ser escolhida para o cinema.
Segundo a produção, a escolha da felina levou em conta um fator essencial para gravações: o temperamento dócil. Carminha não costuma se assustar com pessoas nem reagir de forma agressiva, o que facilitou sua interação em cena com o elenco.
Personagem de duas faces e efeito digital
No filme, Carminha interpreta Liza e Elis, uma personagem com duas faces que simboliza a dualidade presente na narrativa. Embora a condição exista raramente na natureza, no caso da produção o efeito foi criado com o uso de CGI (Imagens Geradas por Computador).
Para orientar a aplicação dos efeitos visuais, a gata recebeu discretas marcações no rosto durante as gravações. O resultado foi uma personagem com três olhos, dois focinhos e duas bocas, que chama a atenção do público logo nas aparições.
Bastidores: atuação movida a carinho e ração cremosa
Carminha aparece em duas cenas ambientadas na pensão onde se hospeda o personagem principal, vivido por Wagner Moura. Para garantir que a gata se aproximasse do ator no momento certo, a equipe recorreu a um método simples e eficaz: petiscos.
“A ideia era que ela se aproximasse naturalmente. Usamos ração úmida e comidinhas que ela gosta”, contou Kamila. A estratégia funcionou e rendeu cenas espontâneas que acabaram sendo decisivas para o carisma da personagem.
Reconhecimento internacional e recompensa em casa
O Golden Beast foi concedido pelo The New York Film Festival e surpreendeu até mesmo a tutora da gata. Kamila afirma que não conhecia a categoria e soube da premiação apenas quando a notícia já circulava.
O cachê recebido pela participação no filme teve um destino certo: brinquedos novos e muitos petiscos. “Ela recebeu direitinho o pagamento dela”, brinca a tutora, que aproveitou para agradar a nova celebridade da casa.
Sucesso que vai além do elenco humano
Além do prêmio para Carminha, O Agente Secreto também garantiu reconhecimento a Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama. O conjunto de conquistas reforça o impacto do longa no cenário internacional — e prova que, desta vez, o estrelato também tem bigodes.