A lista de troféus de O Agente Secreto não para de crescer, e em meio a tantos reconhecimentos, um destaque inesperado roubou a cena: a gata Carminha, que recebeu o prêmio Golden Beast (Bicho de Ouro) por sua atuação no longa exibido no circuito internacional.

Com seis anos de idade, Carminha é uma gata vira-lata de pelagem preta e branca, lembrando o clássico “Frajola”. Adotada ainda filhote pela especialista em comportamento animal Kamila Alves, ela vive hoje com outros cinco gatos e nunca teve uma rotina de glamour — até ser escolhida para o cinema.

Segundo a produção, a escolha da felina levou em conta um fator essencial para gravações: o temperamento dócil. Carminha não costuma se assustar com pessoas nem reagir de forma agressiva, o que facilitou sua interação em cena com o elenco.