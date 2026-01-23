A divulgação da lista de indicados ao Oscar 2026, anunciada nesta quinta-feira (22), não movimentou apenas as apostas para a cerimônia marcada para 15 de março, em Los Angeles. Comentários feitos pelo diretor espanhol Oliver Laxe, concorrente na categoria de melhor filme internacional, acabaram dominando o debate nas redes sociais e ampliando a rivalidade entre produções estrangeiras.

VEJA MAIS:

Declaração ao vivo gera repercussão

Durante participação ao vivo no talk show La Revuelta, exibido pela TVE, Laxe comentou a presença do filme brasileiro “O Agente Secreto” entre os indicados e adotou um tom irônico ao falar da atuação de brasileiros na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Segundo ele, haveria um comportamento “ultranacionalista” entre os membros do país.