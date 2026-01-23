23 de janeiro de 2026
DOR DE COTOVELO

Diretor espanhol critica brasileiros e gera polêmica no Oscar

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais

A divulgação da lista de indicados ao Oscar 2026, anunciada nesta quinta-feira (22), não movimentou apenas as apostas para a cerimônia marcada para 15 de março, em Los Angeles. Comentários feitos pelo diretor espanhol Oliver Laxe, concorrente na categoria de melhor filme internacional, acabaram dominando o debate nas redes sociais e ampliando a rivalidade entre produções estrangeiras.

VEJA MAIS:

Declaração ao vivo gera repercussão

Durante participação ao vivo no talk show La Revuelta, exibido pela TVE, Laxe comentou a presença do filme brasileiro “O Agente Secreto” entre os indicados e adotou um tom irônico ao falar da atuação de brasileiros na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Segundo ele, haveria um comportamento “ultranacionalista” entre os membros do país.

“Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele”, afirmou, arrancando risadas no estúdio, mas causando desconforto fora dele.

Discurso de desapego e críticas públicas

Ainda no programa, o cineasta tentou minimizar a importância da disputa, dizendo que prêmios são apenas um complemento e que a principal motivação de um diretor deveria ser o ato de criar filmes. Apesar disso, o tom da fala não passou despercebido pelo público.

Pouco depois da exibição, internautas reagiram com críticas diretas. Usuários do X (antigo Twitter) acusaram Laxe de desdém e falta de esportividade diante do destaque brasileiro na premiação. Comentários apontaram, inclusive, que a Espanha também possui forte representação na Academia, o que enfraqueceria o argumento do diretor.

Presença brasileira na Academia

Atualmente, cerca de 70 profissionais brasileiros integram a Academia do Oscar. Entre os nomes estão atores consagrados como Sonia Braga, Wagner Moura, Rodrigo Santoro, Selton Mello e Alice Braga, além de cineastas reconhecidos internacionalmente, como Walter Salles, Fernando Meirelles, Anna Muylaert e Kleber Mendonça Filho.

Somente no último ano, outros dez brasileiros passaram a fazer parte da instituição, incluindo Fernanda Torres, Murilo Hauser e Daniel Filho. No total, a Academia reúne aproximadamente 10,9 mil membros, sendo 9,9 mil eleitores ativos.

Como funciona a Academia

Para integrar a instituição, é necessário ser indicado por ao menos dois membros da mesma área profissional, além de passar pela avaliação de um comitê interno. No entanto, profissionais indicados ao Oscar entram automaticamente na lista de possíveis convidados, sem necessidade de apadrinhamento formal.

Destaque histórico do cinema nacional

Enquanto a polêmica ganhava força, o cinema brasileiro celebrava um feito raro. “O Agente Secreto” alcançou quatro indicações: melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator (Wagner Moura) e melhor direção de elenco. O resultado iguala um marco que não se repetia desde “Cidade de Deus”, em 2004, reforçando a relevância da produção nacional no cenário mundial.

