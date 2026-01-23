O universo de Star Wars acaba de ganhar um reforço de peso. A Disney divulgou nesta quinta-feira (22) o trailer oficial de Star Wars: Maul – Lorde das Sombras, nova série animada da franquia, e confirmou a participação de Wagner Moura no elenco de dublagem. A produção estreia no dia 6 de abril, com exclusividade no Disney+. Assista ao trailer abaixo:

Na animação, Wagner Moura empresta a voz ao capitão Brander Lawson, personagem responsável por investigar os passos de Darth Maul, figura central da história. Aos 49 anos, o ator amplia sua presença em produções internacionais e marca seu retorno aos trabalhos após o destaque obtido com o filme O Agente Secreto, que rendeu indicações ao Oscar 2026.

Ambientada um ano após os eventos de The Clone Wars, a série acompanha Darth Maul em um momento decisivo de sua trajetória. Longe dos holofotes do Império, o vilão tenta reconstruir seu antigo sindicato criminoso no submundo da galáxia, atuando a partir do planeta Janix, ainda fora do controle imperial.

Durante sua jornada, Maul cruza o caminho de Devon Izara, uma jovem Padawan Jedi marcada pela desilusão com a Ordem. Enxergando nela uma oportunidade estratégica — e emocional —, o vilão passa a treiná-la como aprendiz, alimentando um plano de vingança que promete tensionar ainda mais os limites entre luz e escuridão.

Expansão do lado sombrio da franquia