Instalada no hall do terminal rodoviário, a mostra tem visitação gratuita e pode ser conferida diariamente, das 4h às 23h. A escolha do local, de grande circulação de pessoas, busca ampliar o alcance da mensagem e estimular a reflexão do público sobre responsabilidade histórica e direitos humanos.

A Rodoviária de Piracicaba sedia, até o dia 20 de fevereiro, a exposição fotográfica We Remember, iniciativa internacional dedicada à preservação da memória das vítimas do Holocausto e à promoção da educação, da conscientização e do combate ao antissemitismo, ao racismo e a todas as formas de intolerância.

A exposição reúne 16 fotografias em preto e branco de personalidades de Piracicaba, São Paulo e Rio de Janeiro que aderiram à campanha internacional We Remember. As imagens fazem parte de uma ação simbólica que convida a sociedade a lembrar, refletir e se posicionar diante das violências do passado e dos desafios do presente.

A realização é da Amamos (Associação Memorial Amigos de Sião), em parceria com o World Jewish Congress e a APEAO (Associação Piracicabana das Empresas de Auto Ônibus). A curadoria é assinada pelo produtor cultural Maurício Ribeiro.

Segundo o curador, a proposta vai além da exibição estética. “As fotografias convidam à reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva diante da história e dos desafios contemporâneos relacionados aos direitos humanos. Ao ocupar um espaço como a rodoviária, a exposição promove um contato direto do público com os temas da memória e da responsabilidade histórica”, destaca Ribeiro.

Campanha internacional