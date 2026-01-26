A Rodoviária de Piracicaba sedia, até o dia 20 de fevereiro, a exposição fotográfica We Remember, iniciativa internacional dedicada à preservação da memória das vítimas do Holocausto e à promoção da educação, da conscientização e do combate ao antissemitismo, ao racismo e a todas as formas de intolerância.
Instalada no hall do terminal rodoviário, a mostra tem visitação gratuita e pode ser conferida diariamente, das 4h às 23h. A escolha do local, de grande circulação de pessoas, busca ampliar o alcance da mensagem e estimular a reflexão do público sobre responsabilidade histórica e direitos humanos.
Imagens e reflexão
A exposição reúne 16 fotografias em preto e branco de personalidades de Piracicaba, São Paulo e Rio de Janeiro que aderiram à campanha internacional We Remember. As imagens fazem parte de uma ação simbólica que convida a sociedade a lembrar, refletir e se posicionar diante das violências do passado e dos desafios do presente.
A realização é da Amamos (Associação Memorial Amigos de Sião), em parceria com o World Jewish Congress e a APEAO (Associação Piracicabana das Empresas de Auto Ônibus). A curadoria é assinada pelo produtor cultural Maurício Ribeiro.
Segundo o curador, a proposta vai além da exibição estética. “As fotografias convidam à reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva diante da história e dos desafios contemporâneos relacionados aos direitos humanos. Ao ocupar um espaço como a rodoviária, a exposição promove um contato direto do público com os temas da memória e da responsabilidade histórica”, destaca Ribeiro.
Campanha internacional
Criada pelo Congresso Judaico Mundial, a campanha We Remember é realizada anualmente em torno do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado em 27 de janeiro — data que marca a libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau.
Mais do que um gesto simbólico, a iniciativa propõe uma reflexão ativa sobre o passado como ferramenta essencial para evitar a repetição de crimes de ódio, perseguições e genocídios, reforçando valores como tolerância, respeito e empatia.