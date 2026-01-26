O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes recebe nesta quinta-feira (29), às 19h, o Sarau das Artes – Uma Noite de Verão, evento gratuito e aberto ao público que celebra a estação por meio da música, literatura e diversas linguagens artísticas. A ação cultural é realizada em parceria com a Academia Piracicabana de Letras, com apoio do Grupo Oficina Literária de Piracicaba (Golp) e do Centro Literário de Piracicaba (Clip).
Nesta edição, o sarau estará sob a coordenação da escritora e contadora de histórias Carmelina de Toledo Piza e prestará homenagem à escritora Madalena Tricanico, reconhecendo sua trajetória e contribuição para a cena literária de Piracicaba.
Arte em múltiplas linguagens
A programação reúne diferentes expressões artísticas e promete uma noite marcada pela diversidade cultural. Música, declamações de poesia, literatura, canto, dança, artes plásticas, contação de histórias e esquetes teatrais integram o sarau, convidando o público a vivenciar a arte de forma sensível e plural.
O Sarau das Artes acontece uma vez a cada estação do ano — verão, outono, inverno e primavera — e, a cada edição, homenageia o período vigente, criando uma conexão simbólica entre arte, tempo e sensações.
Carmelina conduz a edição e Madalena é homenageada
Responsável pela condução desta edição, Carmelina de Toledo Piza nasceu em Tietê e mudou-se ainda criança para Piracicaba, onde vive até hoje. Contadora de histórias e formadora de contadores desde 1992, é graduada em Letras pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) e mestra em Educação pela Unisal, de Americana. É autora dos livros Entrou por Uma Porta, Saiu por Outra, Quem Quiser que Conte Outra (2006), Amor Sempre… Sempre Amor (2006), Caju, uma História de Amor (2008) e Passa Balaio Trançado de Sonhos (2010).
A homenageada da noite, Madalena Tricanico, é advogada, escritora, poetisa e contadora de histórias. Possui textos publicados em diversas antologias e atua com crônicas, contos e poesias na imprensa, além de ter participação ativa nos grupos literários de Piracicaba.
Estrutura acessível
O Museu Prudente de Moraes dispõe de estrutura acessível para pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e pessoas ostomizadas, garantindo que o evento seja inclusivo e aberto a todos os públicos.
SERVIÇO
Sarau das Artes – Uma Noite de Verão
- Data: Quinta-feira, 29/01
- Horário: 19h
- Local: Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 – Centro)
- Entrada gratuita
- Informações: (19) 3422-3069 (WhatsApp)