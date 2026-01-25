25 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

CULTURA

Exposição convoca mulheres artistas da região de Piracicaba; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação CCS

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e a Escola Bauhaus Piracicaba estão com inscrições abertas para a quarta edição da exposição Onde Estão As Mulheres Artistas?, que será realizada a partir de março. A mostra coletiva vai reunir trabalhos de 25 artistas mulheres (cis ou trans) residentes na Região Metropolitana de Piracicaba.

As inscrições seguem abertas até às 23h59 do dia 9 de fevereiro e devem ser feitas de forma online, por meio deste formulário. Cada artista poderá inscrever apenas uma obra, enviada em imagem de alta qualidade. A exposição é uma realização da Escola Bauhaus Piracicaba e do Museu Prudente de Moraes, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a artista visual Giulia Zen. Reconhecidos por sua atuação na promoção da arte e da cultura, os dois espaços vão receber a mostra simultaneamente.

Nesta edição, 15 artistas terão seus trabalhos expostos na Escola Bauhaus Piracicaba, com abertura marcada para o dia 6 de março, enquanto outras 10 artistas integrarão a exposição no Museu Prudente de Moraes, cuja abertura acontece em 7 de março. O edital e o regulamento completo estão disponíveis neste link.

Podem participar artistas que trabalhem com desenho, pintura, escultura, colagem, gravura ou fotografia. As obras inscritas passarão por avaliação da curadoria e de um júri especializado, responsáveis pela seleção final das peças que integrarão a mostra. Além da exposição, a programação inclui uma roda de conversa com as artistas durante a abertura e a emissão de certificados de participação.

O título da mostra faz referência ao manifesto do coletivo Guerrilla Girls, que questiona a ausência histórica das mulheres nos registros oficiais da arte e nos espaços expositivos. Segundo a comissão organizadora, apesar de frequentemente retratadas em obras produzidas por homens, as artistas mulheres tiveram suas produções invisibilizadas ao longo da história da arte, especialmente até o século XX.

