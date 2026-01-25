O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e a Escola Bauhaus Piracicaba estão com inscrições abertas para a quarta edição da exposição Onde Estão As Mulheres Artistas?, que será realizada a partir de março. A mostra coletiva vai reunir trabalhos de 25 artistas mulheres (cis ou trans) residentes na Região Metropolitana de Piracicaba.

As inscrições seguem abertas até às 23h59 do dia 9 de fevereiro e devem ser feitas de forma online, por meio deste formulário. Cada artista poderá inscrever apenas uma obra, enviada em imagem de alta qualidade. A exposição é uma realização da Escola Bauhaus Piracicaba e do Museu Prudente de Moraes, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a artista visual Giulia Zen. Reconhecidos por sua atuação na promoção da arte e da cultura, os dois espaços vão receber a mostra simultaneamente.