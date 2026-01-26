O animal era conhecido na comunidade e recebia cuidados de forma coletiva. No dia 15 de janeiro, moradores encontraram o cão ferido e acionaram atendimento veterinário. Apesar dos procedimentos realizados, Orelha não resistiu aos ferimentos e foi submetido à eutanásia.

A morte do cão Orelha, um cãozinho comunitário que vivia há anos na Praia Brava, no Norte de Florianópolis, gerou manifestações de moradores, protetores de animais e usuários de redes sociais.

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta segunda-feira, 26, três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigados por maus-tratos e coação no processo que apura a morte do cão comunitário Orelha, agredido na Praia Brava, em Florianópolis/SC.

Após o caso, moradores da Praia Brava organizaram atos e homenagens, com pedidos por esclarecimentos e medidas voltadas à proteção animal. A situação também teve repercussão nas redes sociais, com manifestações de apoio de ativistas e figuras públicas.

O episódio voltou a chamar atenção para a discussão sobre maus-tratos a animais e a necessidade de ações preventivas e políticas públicas voltadas à proteção animal.