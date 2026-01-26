A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) a redução de 5,2% no preço de venda da gasolina A destinada às distribuidoras. Com a mudança, o valor médio praticado pela estatal passará a ser de R$ 2,57 por litro, o que representa uma queda de R$ 0,14 por litro.
Os novos preços entram em vigor a partir desta terça-feira (27). Este é o primeiro reajuste anunciado pela Petrobras em 2026. Em relação ao diesel, a companhia informou que, por enquanto, não haverá alteração nos valores praticados.
De acordo com a estatal, desde dezembro de 2022, o preço da gasolina vendida às distribuidoras acumula uma redução de R$ 0,50 por litro. Ao considerar a inflação registrada no período, a diminuição corresponde a 26,9%.
No caso do diesel, a Petrobras informou que a redução acumulada nos preços de venda às distribuidoras, considerando a inflação desde dezembro de 2022, é de 36,3%.