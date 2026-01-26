As conversas começaram a circular a partir de sinais recentes da própria artista nas redes sociais. Em publicações interpretadas como enigmáticas, Britney deu a entender que avalia retomar apresentações ao vivo, embora tenha descartado, por ora, uma agenda de shows em solo norte-americano. A combinação dessas declarações foi suficiente para alimentar a hipótese de uma apresentação internacional única.

A possibilidade de Britney Spears voltar aos grandes palcos tem movimentado fãs, imprensa internacional e o mercado musical. Desta vez, os comentários apontam para um cenário grandioso: um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, previsto para maio de 2026.

Fontes ligadas à indústria do entretenimento afirmam que negociações estariam em andamento para incluir a cantora no projeto Todo Mundo no Rio, iniciativa que já transformou a orla carioca em palco de eventos musicais de grande porte. A Prefeitura do Rio entrou no radar das especulações após interações nas redes com fãs que sugeriam o nome de Britney como próxima atração do projeto.

Anúncio pode estar próximo

A expectativa é que a atração principal da segunda edição do Todo Mundo no Rio seja revelada na próxima terça-feira (27). Embora não haja confirmação oficial, o timing do anúncio e o volume de comentários reforçam o clima de suspense em torno do nome da artista.

Caso o show se confirme, será a primeira grande apresentação de Britney Spears desde o fim de sua tutela, encerrada em 2021. Longe de turnês há anos, a cantora vive um momento de reconstrução pessoal e artística, o que tornaria uma apresentação em Copacabana um marco não apenas para os fãs brasileiros, mas para a história recente do pop mundial.

Silêncio oficial e expectativa crescente