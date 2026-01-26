STJ mantém pena de oito anos de prisão de Felipe Prior por estupro
O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do ex-BBB Felipe Prior a oito anos de prisão pelo crime de estupro ocorrido em 2014, na cidade de São Paulo. A decisão foi proferida no dia 19 de dezembro, de forma monocrática, por um único ministro da Corte.
A defesa confirmou a manutenção da condenação e informou que, neste momento, não irá se manifestar, ressaltando, no entanto, que ainda há possibilidade de apresentação de novo recurso. O processo tramita sob segredo de Justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Felipe Prior havia sido condenado inicialmente em julho de 2023 a seis anos de reclusão, em regime semiaberto. Posteriormente, a pena foi ampliada para oito anos após reavaliação do caso.
De acordo com a denúncia, em agosto de 2014, o réu teria oferecido carona à vítima e, durante o trajeto, praticado atos sem consentimento após estacionar o veículo em uma via escura. Ainda segundo os autos, a vítima pediu para que a ação cessasse, o que só teria ocorrido após ela sofrer lesões e necessitar de atendimento médico.
Com a decisão do STJ, a condenação permanece válida, embora o caso ainda possa ser reanalisado caso a defesa ingresse com novo recurso.
Outros processos
O ex-BBB responde a quatro processos por estupro. Em dois deles, houve absolvição. Em dezembro de 2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu Felipe Prior da acusação referente a um caso ocorrido em Votuporanga, em fevereiro de 2015, após entendimento de que não havia provas suficientes para sustentar a condenação.
Assim como os demais, esse processo também tramita em segredo de Justiça, o que impede a divulgação de detalhes adicionais.