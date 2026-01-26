STJ mantém pena de oito anos de prisão de Felipe Prior por estupro

O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do ex-BBB Felipe Prior a oito anos de prisão pelo crime de estupro ocorrido em 2014, na cidade de São Paulo. A decisão foi proferida no dia 19 de dezembro, de forma monocrática, por um único ministro da Corte.

A defesa confirmou a manutenção da condenação e informou que, neste momento, não irá se manifestar, ressaltando, no entanto, que ainda há possibilidade de apresentação de novo recurso. O processo tramita sob segredo de Justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo.