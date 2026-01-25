O passeio de boias ocorreu na manhã deste domingo (25), com saída da rampa localizada no Largo dos Pescadores, em Piracicaba. A atividade teve início por volta das 9h e contou com a participação de pessoas de diferentes cidades da região.

Saiba Mais:

Os participantes chegaram ao ponto de saída nas primeiras horas da manhã, onde realizaram a preparação dos equipamentos e receberam orientações da organização. As instruções abordaram normas de segurança, cuidados durante o trajeto e procedimentos em caso de necessidade de apoio.