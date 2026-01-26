O Instituto Nacional do Seguro Social começou nesta segunda-feira (26) o pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários referentes ao mês de janeiro de 2026. A liberação dos valores ocorre de forma escalonada e segue o calendário oficial do órgão.
Nesta primeira fase, recebem os segurados que ganham até um salário mínimo. O piso nacional foi reajustado para R$ 1.621, o que representa um aumento de 6,79% em relação ao valor anterior. Os depósitos para esse grupo seguem até o fim do cronograma previsto.
Já os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo terão os valores creditados a partir da próxima segunda-feira (2). Para esse público, o reajuste aplicado foi de 3,9%, índice que corresponde à variação do INPC acumulada ao longo de 2025, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O pagamento dos benefícios é organizado de acordo com o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. Tradicionalmente, os segurados que recebem até o piso nacional têm prioridade no calendário do INSS.
Os depósitos ocorrem de forma escalonada e devem se estender até o início do mês de fevereiro. O instituto orienta que os beneficiários acompanhem as datas pelo aplicativo ou site Meu INSS, além dos canais oficiais de atendimento.