O Instituto Nacional do Seguro Social começou nesta segunda-feira (26) o pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários referentes ao mês de janeiro de 2026. A liberação dos valores ocorre de forma escalonada e segue o calendário oficial do órgão.

Nesta primeira fase, recebem os segurados que ganham até um salário mínimo. O piso nacional foi reajustado para R$ 1.621, o que representa um aumento de 6,79% em relação ao valor anterior. Os depósitos para esse grupo seguem até o fim do cronograma previsto.

Já os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo terão os valores creditados a partir da próxima segunda-feira (2). Para esse público, o reajuste aplicado foi de 3,9%, índice que corresponde à variação do INPC acumulada ao longo de 2025, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.