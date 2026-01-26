Na semana passada, o anexo da UPA Piracicamirim viveu um momento de acolhimento e tranquilidade fora da rotina. Integrantes do Departamento de Assistência Religiosa para Evangelização (Darpe), da Congregação Cristã no Brasil, realizaram uma visita com cânticos religiosos acompanhados por violinos, levando conforto a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

A iniciativa faz parte de um trabalho contínuo da Congregação, que há anos realiza visitas voluntárias a hospitais, UPAs, unidades prisionais e locais de difícil acesso. O objetivo é levar calma, esperança e acolhimento espiritual por meio de hinos que louvam a Deus, especialmente a pessoas que enfrentam momentos de fragilidade.

Todos os músicos e participantes atuam de forma totalmente voluntária, sem qualquer vínculo financeiro, reforçando o caráter solidário e humanitário da ação. A presença da música em ambientes hospitalares contribui para criar um clima mais sereno, auxiliando no bem-estar emocional de quem está em tratamento e também das equipes que atuam diariamente no cuidado à saúde.