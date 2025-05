Academia Piracicabana de Letras inicia nova gestão, saiba mais

O ato oficial acontece às 19h30, no auditório da Biblioteca Municipal de Piracicaba (Rua Saldanha Marinho, 333), e reunirá acadêmicos, escritores, autoridades e entusiastas da literatura local. Raquel cumprirá mandato de três anos e assume com uma missão prioritária: conquistar uma sede própria para a APL. Atualmente, os encontros e o acervo da entidade estão distribuídos em espaços cedidos por centros culturais da cidade.

Fundada pelo jornalista e folclorista João Chiarini, a Academia tem como proposta descobrir e incentivar novos talentos, organizar concursos literários, debates e palestras. É composta por 40 cadeiras, ocupadas por escritores, jornalistas, professores, poetas e outros membros ligados à literatura, cada uma com um patrono que se destacou na arte literária local.

Entre os projetos de destaque está o “Viajando na Leitura”, que distribui gratuitamente livros em geladeiras literárias instaladas em locais públicos, como terminais de ônibus, órgãos culturais e instituições de ensino. A ação inclui acervo digital via QR Code e concursos voltados a usuários do transporte coletivo. Em reconhecimento, a APL recebeu Moções de Aplausos da Câmara Municipal em 2023 e 2024.

Nos últimos dois mandatos (2018–2025), a APL esteve à frente de diversas iniciativas relevantes, como a publicação da revista da instituição (números 16 a 21), o apoio ao lançamento de livros de acadêmicos e a realização de oficinas literárias na Biblioteca Municipal. A entidade também organizou o Sarau Literário da Primavera no Instituto Beatriz Algodoal e colaborou com eventos culturais em parceria com a FLIPIRA — Festa Literária de Piracicaba, cuja 6ª edição acontece em 2025.