Segundo a Polícia Militar, os policiais patrulhavam a região quando flagraram um GM/Chevrolet Tracker roubado, levado da própria cidade dias antes, circulando com três suspeitos armados. Ao perceberem a viatura, os criminosos pisaram fundo, ignoraram a ordem de parada e abriram fogo contra os policiais.

Uma noite de tensão terminou em morte durante uma troca de tiros entre criminosos e a Polícia Militar no bairro Jardim Residencial Roseira, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta sexta-feira (24). A ação aconteceu durante a Operação Impacto, realizada por equipes da Força Tática do 36º BPM/I.

Diante dos disparos, a equipe revidou para se defender. A perseguição seguiu até que o motorista do carro perdeu o controle e invadiu uma área de mata. Mesmo fora do veículo, os suspeitos continuaram atirando enquanto fugiam pela vegetação fechada.

Houve novo confronto e um dos criminosos, ainda armado, acabou baleado dentro do carro. O resgate foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um segundo suspeito foi encontrado caído próximo a um barranco, e não resistiu, enquanto o terceiro conseguiu escapar pela mata, tomando rumo desconhecido.

No local, a polícia apreendeu um arsenal:dois revólveres com numeração raspada, sendo um calibre .32 e outro .38, uma réplica de pistola, três balaclavas, duas placas de veículos roubados, um celular e o carro roubado usado na fuga.