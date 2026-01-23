Com a proximidade do tradicional passeio de boia pelo Rio Piracicaba, boatos sobre a possível presença de piranhas no rio voltaram a circular nas redes sociais e entre pescadores. Para esclarecer o tema e evitar desinformação, o Jornal de Piracicaba consultou o professor e biólogo Brunno Cerozi, que apresentou esclarecimentos técnicos sobre a possibilidade de ocorrência da espécie, os riscos envolvidos e os cuidados recomendados à população.

Segundo o especialista, em termos biológicos, a ocorrência de peixes popularmente chamados de “piranhas” ou “pirambebas” é possível, uma vez que existem espécies com essas denominações em praticamente todas as bacias hidrográficas do Brasil, seja por ocorrência natural ou por introdução acidental ou intencional. Essa condição, no entanto, não permite afirmar que haja piranhas no Rio Piracicaba neste momento. Para que se possa falar em presença confirmada ou mesmo em um suposto surto, seria indispensável a existência de registros confiáveis, como fotografias nítidas, captura do animal e, preferencialmente, identificação realizada por um especialista ou por meio de uma coleção científica.

O professor também esclarece que relatos de pescadores podem funcionar como um sinal inicial de alerta, mas frequentemente são acompanhados de equívocos. Isso ocorre porque a identificação costuma ser feita a partir de impressões gerais do público leigo, levando em consideração fatores como o tamanho do peixe, a presença de dentes, mordidas em iscas ou em peixes presos ao anzol, além de cortes em redes e linhas de pesca. Esses indícios, segundo ele, não são suficientes para confirmar a presença de piranhas, já que espécies como o pacu podem ser facilmente confundidas com elas.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Risco existe, mas é baixo e depende de situações específicas