Depois de uma estreia marcada por casa cheia e muita interação com o público, o Festival Caipira de Circo 2026 entra em sua segunda semana de programação em Piracicaba. O evento acontece neste sábado (24) e domingo (25), a partir das 16h, no Engenho Central, em frente à Casa do Artesão, com entrada gratuita e contribuição espontânea “no chapéu”.

Organizado pela MB Circo, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o festival reúne espetáculos circenses, exposição artística, lojinha de produtos e caricaturas, reforçando o caráter popular e acessível da arte do circo. “Tivemos um público médio de 600 pessoas por dia no primeiro fim de semana. Ver tantas pessoas reunidas, rindo, se emocionando e participando ativamente foi extremamente gratificante”, destaca Bruno Peruzzi, palhaço da MB Circo e integrante da organização.

Espetáculos celebram a tradição circense