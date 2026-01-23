A Prefeitura de Piracicaba autorizou o início dos trabalhos de regularização fundiária em 14 núcleos informais de interesse social, ampliando o acesso à moradia legalizada e à segurança jurídica. A medida beneficia diretamente 1.577 famílias e integra as ações estratégicas da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária para inclusão urbana e cidadania.
Portelinha e Pantanal concentram maior número de famílias
O primeiro contrato firmado contempla os núcleos Portelinha e Pantanal, que juntos somam 1.218 famílias atendidas. A Portelinha reúne 911 lotes, enquanto o Pantanal conta com 307. O projeto é resultado de convênio com o Governo Federal, por meio do Novo PAC, coordenado pelo Ministério das Cidades. A empresa Frederico Vasconcelos Ribeiro foi a vencedora da licitação, com investimento de R$ 1.021.618,33.
Outros 12 núcleos também serão regularizados
Um segundo contrato prevê a regularização fundiária de mais 12 núcleos, entre eles Pereirinha, Vila Fátima/Dona Luiza, Vila Bessy, Jardim Haiti e Araçá/Cajá. Ao todo, serão 359 famílias beneficiadas. Para agilizar os serviços de Reurb-S, a licitação foi dividida em quatro lotes, vencidos pelas empresas Boaz Soluções em Regularização de Imóveis e Engetop Engenharia e Projetos, com aporte de R$ 344.398,81.
Processos em fase avançada de conclusão
Além das novas ordens de serviço, outros 13 núcleos já estão em fase final de regularização fundiária, somando 576 lotes. Entre eles estão Jardim Conceição, Jardim Camargo I e II, Monte Líbano e Vera Cruz. Os processos estão em análise para emissão da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e posterior registro em cartório. O investimento nessa etapa é de R$ 346.200,00.
Reurb-S beneficia mais quatro comunidades
Outros quatro núcleos de interesse social também avançam no processo de regularização por meio da Reurb-S: Nova Paulista, Nova Paulista – remanescente, Arthur Madeira e Rua do Enxofre. Juntos, eles devem garantir o título de propriedade a mais 246 famílias.
Parceria com o Estado amplia alcance
Em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), a Prefeitura segue com a regularização dos núcleos Cantagalo e Maristela, que somam 515 lotes, além do Conjunto Habitacional Jardim Gilda, com 951 imóveis. Essas ações alcançam 1.466 famílias.
Impacto social e próximos passos
Com as novas autorizações, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária passa a atuar em 34 núcleos, beneficiando 3.863 famílias. Somadas às áreas que já receberam títulos de propriedade, o total chega a 36 núcleos e 4.279 famílias contempladas.
O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Álvaro Saviani, afirmou que a regularização fundiária é uma das prioridades da atual gestão. Segundo ele, a iniciativa assegura direitos, promove estabilidade social e contribui para transformar áreas informais em comunidades estruturadas, com melhor qualidade de vida para os moradores.