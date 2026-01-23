Moradores da região do IAA, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar que a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro está fechada para reformas desde o ano passado. Segundo a comunidade, o imóvel permanece sem movimentação de obras e não há intervenções visíveis no local.

Saiba Mais:

No ano passado, ao ser questionada pelo JP, a Prefeitura de Piracicaba informou, por meio de nota, que as obras na unidade deveriam ser iniciadas até o final de 2025. No entanto, até o momento, os moradores afirmam que o cronograma não foi cumprido.