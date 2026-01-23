Moradores da região do IAA, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar que a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro está fechada para reformas desde o ano passado. Segundo a comunidade, o imóvel permanece sem movimentação de obras e não há intervenções visíveis no local.
No ano passado, ao ser questionada pelo JP, a Prefeitura de Piracicaba informou, por meio de nota, que as obras na unidade deveriam ser iniciadas até o final de 2025. No entanto, até o momento, os moradores afirmam que o cronograma não foi cumprido.
De acordo com a comunidade, desde o fechamento da unidade, o atendimento na região ficou comprometido. Pacientes relatam dificuldades para a realização de consultas, acompanhamento de rotina e atendimentos contínuos em razão da distância até as unidades de saúde para onde foram direcionados.
Os moradores informam que a USF do IAA atendia diferentes trechos da região e que a transferência do atendimento para outro bairro provocou mudanças na rotina de quem depende dos serviços de saúde.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, quem em nota, disse: "A Secretaria Municipal de Saúde informa que a reestruturação da rede municipal está sendo executada de forma gradativa, tendo início na região norte, onde já estão em andamento reformas em algumas unidades.
A Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro IAA integra o planejamento de requalificação e está na fase de liberação do projeto técnico, etapa necessária para que o processo de licitação e o início das obras possam ser formalmente autorizados.
A Administração reforça que nenhuma unidade foi excluída do cronograma e que os trâmites seguem os prazos legais e técnicos exigidos para obras públicas. Assim que o projeto for aprovado, a unidade será incluída na próxima etapa de execução.
A Secretaria Municipal de Saúde segue acompanhando o processo e mantém o compromisso de ampliar e qualificar a estrutura das unidades, garantindo melhores condições de atendimento à população.
Com relatos desde 2021 sobre danos estruturais na unidade, o prédio da USF do IAA foi desocupado no ano passado por oferecer riscos à população e aos servidores. O atendimento foi transferido para a unidade de Santa Teresinha, a 2 km do prédio que apresentava problemas como rachaduras de grande proporção".