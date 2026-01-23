De acordo com os moradores, além da grande quantidade de resíduos descartados na rua, a presença de ratos tem sido constante nos últimos dias, o que tem gerado preocupação entre pedestres e moradores da região. Eles afirmam que a coleta de lixo não passa pelo bairro há quatro dias, contribuindo para o aumento do volume de resíduos acumulados.

Moradores da rua Joaquim André, no bairro Paulista, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar o acúmulo de lixo ao longo da via. Segundo os relatos, a situação tem causado transtornos a quem circula pelo local diariamente.

Ainda segundo os relatos, o lixo fica espalhado pela via e nas calçadas, dificultando a circulação de pessoas e aumentando o risco de contato com animais. Moradores informam que já entraram em contato com os canais responsáveis para relatar o problema, mas até o momento não houve normalização do serviço.

É importante reforçar também a necessidade de conscientização quanto ao descarte correto do lixo. Os resíduos devem ser colocados em locais apropriados e apenas nos dias em que o caminhão da coleta realiza o recolhimento, evitando o acúmulo e possíveis transtornos à comunidade.

O que diz a Prefeitura

A reportagem do JP procurou a Prefeitura, quem em nota, disse: "A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços informa que há registro de passagem do caminhão da coleta de lixo nesse endereço ontem e que vai solicitar apoio do fiscal e atenção da equipe para que todo o lixo seja coletado.