A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba encerrou 2025 com resultados expressivos na área de segurança pública. Ao longo do ano, a corporação registrou 286 prisões em flagrante, um salto de 53% em comparação a 2024, quando foram contabilizadas 187 ocorrências, indicando avanço nas estratégias de prevenção e repressão ao crime.

Mais rondas e presença intensificada

O reforço operacional também se refletiu no aumento do patrulhamento preventivo. Em 2025, a GCM realizou 10.996 rondas em diferentes regiões da cidade, contra 9.426 no ano anterior. A ampliação da presença nas ruas é apontada como um dos fatores que contribuíram para a redução de crimes patrimoniais.

VEJA MAIS