A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba encerrou 2025 com resultados expressivos na área de segurança pública. Ao longo do ano, a corporação registrou 286 prisões em flagrante, um salto de 53% em comparação a 2024, quando foram contabilizadas 187 ocorrências, indicando avanço nas estratégias de prevenção e repressão ao crime.
Mais rondas e presença intensificada
O reforço operacional também se refletiu no aumento do patrulhamento preventivo. Em 2025, a GCM realizou 10.996 rondas em diferentes regiões da cidade, contra 9.426 no ano anterior. A ampliação da presença nas ruas é apontada como um dos fatores que contribuíram para a redução de crimes patrimoniais.
Apreensões, veículos e recuperação de bens
No enfrentamento ao tráfico de drogas, a corporação apreendeu 21.336 unidades de entorpecentes em 2025, volume semelhante ao registrado em 2024. Já a recuperação e apreensão de veículos apresentou crescimento significativo: foram 160 ocorrências no último ano, frente a apenas 33 no período anterior. Outro dado inédito foi a recuperação de quatro máquinas agrícolas, tipo de ocorrência que não havia sido registrada pela GCM no ano anterior.
Indicadores de criminalidade em queda
Os boletins de ocorrência apontam redução nos crimes de furto e roubo. Em 2025, foram registrados 338 casos de furto, número inferior aos 396 de 2024. Os roubos também apresentaram queda, passando de 47 para 43 ocorrências no mesmo comparativo.
Violência doméstica exige atenção contínua
As ocorrências relacionadas à violência doméstica cresceram em 2025. Foram 512 registros enquadrados na Lei Maria da Penha, aumento de 18% em relação ao ano anterior. O número de medidas protetivas recebidas subiu de 816 para 1.301, avanço de 59%. As prisões em flagrante nesse tipo de crime também aumentaram, chegando a 87 casos, frente a 59 em 2024.
Patrulhamento 24 horas no Centro
Entre as ações de destaque, a GCM retomou, a partir de outubro, o patrulhamento ininterrupto na praça José Bonifácio, no Centro da cidade. A medida, solicitada pelo prefeito Helinho Zanatta, garante presença constante da corporação no local, com duas viaturas se revezando diariamente para reforçar a segurança e a fiscalização.
Avaliação da corporação
O comandante da Guarda Civil Metropolitana, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, afirmou que os números refletem um trabalho contínuo e estratégico. Segundo ele, a atuação planejada e a integração das equipes têm permitido respostas mais rápidas e eficazes às demandas da população, com foco especial nas áreas e situações que exigem maior atenção do poder público.