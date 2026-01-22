O elenco do XV de Piracicaba voltou ao Estádio Municipal Barão da Serra Negra nesta quinta-feira (22) onde horas antes empatou em 0 a 0 com o Água Santa, pela quarta rodada do Paulistão A2 Rivalo. Com trabalhos em grupos divididos, o Nhô Quim começou, assim, a sua preparação para o jogo do próximo sábado, às 18h, diante do Osasco Sporting, novamente em Piracicaba. Os atletas com um período maior de atuação no dia anterior tiveram cuidados com a recuperação física.
Saiba Mais:
- VÍDEO: Praça da Santa Cruz está abandonada, dizem moradores
- Passeio de boia promete movimentar Piracicaba neste domingo; VEJA
As atividades em campo, por sua vez, contaram com os jogadores com uma carga menor ou que não jogaram no meio desta semana. O técnico Moisés Egert analisou a última apresentação. “Nosso início foi muito forte, com uma intensidade altíssima. Estivemos perto do gol durante a partida, mas sabemos que o futebol não permite estar perto. Em termos de resultado, ficou um gosto amargo, pois os atletas, por tudo que fizeram, mereciam premiar esse desempenho com uma vitória”, disse.
“Mas, por outro lado, reacende a chama para a continuidade. Menos do que isso, não nos permitiremos fazer. A classificação segue embolada, e só dependemos de nós. É óbvio que precisamos rapidamente somar os pontos necessários, e já temos um outro desafio no sábado. Fiquei muito orgulhoso porque eles compraram a ideia que minuciamos para esse jogo, e o que foi apresentado nos dá ainda mais confiança para a sequência da competição”, prosseguiu o treinador.
O técnico ressaltou, mais uma vez, a torcida, chamando novamente os quinzistas a comparecerem ao Barão no próximo fim de semana. “Precisamos de vocês. A diferença de pontuação entre os times é curta. Sábado se fecha o primeiro terço desta fase inicial e uma vitória nos coloca em uma outra situação. Importante é garantirmos nossa vaga, independente da posição, e contamos com essa energia vinda das arquibancadas para nos ajudar nesse objetivo, assim como sempre foi”, externou.