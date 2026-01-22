O elenco do XV de Piracicaba voltou ao Estádio Municipal Barão da Serra Negra nesta quinta-feira (22) onde horas antes empatou em 0 a 0 com o Água Santa, pela quarta rodada do Paulistão A2 Rivalo. Com trabalhos em grupos divididos, o Nhô Quim começou, assim, a sua preparação para o jogo do próximo sábado, às 18h, diante do Osasco Sporting, novamente em Piracicaba. Os atletas com um período maior de atuação no dia anterior tiveram cuidados com a recuperação física.

As atividades em campo, por sua vez, contaram com os jogadores com uma carga menor ou que não jogaram no meio desta semana. O técnico Moisés Egert analisou a última apresentação. “Nosso início foi muito forte, com uma intensidade altíssima. Estivemos perto do gol durante a partida, mas sabemos que o futebol não permite estar perto. Em termos de resultado, ficou um gosto amargo, pois os atletas, por tudo que fizeram, mereciam premiar esse desempenho com uma vitória”, disse.